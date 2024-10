S staranjem se redimo

Se vam zdi, da so hlače postale ožje kmalu potem, ko ste praznovali rojstni dan? To prepričanje ni le v vaši glavi, in tudi s sušilnim strojem je vse v najboljšem redu.

Najnovejša angleška raziskava razkriva, da ljudje s staranjem pridobivajo maščobo zlasti okoli pasu. V Veliki Britaniji je osem od desetih moških, starih od 55 do 64 let, predebelih ali debelih, takih je tretjina moških, starih od 16 do 24 let. Prekomerna telesna teža ali debelost lahko poveča tveganje za vse vrste zdravstvenih težav, od sladkorne bolezni do različnih vrst raka.

Podatki za leto 2022 o skoraj 8000 ljudeh, starih 16 let in več, kažejo, da so imeli v obdobju po pandemiji težave pri ohranjanju zdrave telesne teže, predvsem zaradi naraščajočih življenjskih stroškov.

So vam hlače postale pretesne? FOTO: Bernardasv/Getty Images

Tri četrtine moških, starih od 35 do 44 let, je debelih ali prekomerno težkih. Po 65. letu pa, tako se zdi, moški začnejo hujšati, do 75. leta je le sedem od desetih moških debelih ali prekomerno težkih. Prekomerna telesna teža je bila razširjena tudi med predstavnicami nežnejšega spola: dve tretjini žensk, starih od 55 do 64 let, je predebelih ali debelih. Zdi se, da se pri ženskah telesna teža najbolj poveča med 65. in 74. letom, ko jih 69 odstotkov velja za debele ali prekomerno težke. Tako kot pri moških se pridobivanje telesne teže zmanjša, ko dopolnijo 75 let, 64 odstotkov žensk v tej starosti ali več je predebelih ali debelih, takih je 38 odstotkov žensk, starih od 16 do 24 let, in 57 odstotkov žensk, starih od 35 do 44 let.

»Debelost je ena največjih groženj zdravju in vpliva na vsak organ; povečuje tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, bolezni srca, možgansko kap, raka, duševne motnje in druge bolezni, zaradi katerih je kakovost življenja slabša, življenje pa se lahko tudi pomembno skrajša. Zato je nujno poskrbeti za zdrav način življenja, ki vključuje zdravo izbiro hrane in tudi gibanje, po možnosti vsak dan.