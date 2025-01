Resničen vpliv psov: tako podaljšujejo življenje

Pes je veliko več kot le hišni ljubljenček. Je najboljši človekov prijatelj z mnogimi pozitivnimi učinki na zdravje.

Leta 2019 na Švedskem izvedena študija je pokazala na očitno povezavo med skrbjo za psa in povečano telesno aktivnostjo, boljšim družabnim življenjem ter manjšim tveganjem za prezgodnjo smrt zaradi kapi ali infarkta.

Tudi Ameriško združenje za srce je izpostavilo štiri glavne načine, kako skrb za štirinožnega prijatelja koristi srcu in zdravju nasploh, piše New York Post.

Več gibanja

Ena od britanskih raziskav je potrdila splošno prepričanje: pri skrbnikih psov je približno štirikrat večja verjetnost, da bodo izpolnili priporočilo o 150 minutah zmerne do intenzivne telesne aktivnosti na teden v primerjavi z ljudmi, ki nimajo živali.

Skrbniki psov pogosteje rekreativno hodijo, so ugotovili raziskovalci, hoja pa je eden od najkoristnejših načinov za ohranjanje zdravja srca in zdravja nasploh.

FOTO: Alexei_tm/Gettyimages

Nižje tveganje za kronične bolezni

Redna, čeprav zmerna telesna aktivnost pomaga pri nadzorovanju telesne teže in uravnavanju količine sladkorja v krvi, kar znatno zmanjša tveganje za debelost in sladkorno bolezen tipa 2.

Klinika Mayo navaja, da 30 minut hoje na dan zmanjša tveganje za srčne bolezni, osteoporozo, raka debelega črevesa, raka dojk in za diabetes tipa 2.

FOTO: Ilona Shorokhova/Gettyimages

Nižji krvni tlak

Podatki iz leta 2022 o lastništvu hišnih ljubljenčkov, srčnih boleznih in visokem krvnem tlaku so pokazali, da bivanje s hišnim ljubljenčkom zlasti starejšim in otrokom pomaga zniževati visok krvni tlak.

Božanje psa zniža količino hormona stresa kortizola in poveča raven hormona sreče oksitocina. »Božanje in držanje živali je sproščujoče, sprostitev pozitivno vpliva na krvni tlak,« je pojasnil geriater iz Baltimora Jeremy Barron.

Izkazalo se je še, da pri vojakih in veteranih s posttravmatsko stresno motnjo (PTSM), ki imajo psa, ta zmanjša intenziteto tega sidroma in ublaži tesnobo ter osamljenost.

Psi lahko vonjajo bolezen. FOTO: Manuel Tauber-romieri, Getty Images

Manjši občutek osamljenosti

95 odstotkov skrbnikov psov pravi, da njihov ljubljenček znatno zmanjšuje stres, je pokazala raziskava Ameriškega združenja za srce iz leta 2022. Tudi zato, ker jih je žival vedno vesela.

Kardiologinja Beth Frates je dejala, da se lastniki hišnih ljubljenčkov počutijo posebne in ljubljene, ko se vrnejo domov k psu, ki je navdušen, da jih vidi.

Madžarska raziskava je pokazala, da skoraj 94 odstotkov skrbnikov psov uživa v brezpogojni ljubezni, ki jim jo daje njihov štirinožni prijatelj, 36 odstotkov pa v socialnih interakcijah zaradi psa.

Skrbniki teh imajo namreč več možnosti za spoznavanje novih ljudi in druženje v soseskah, parkih za pse ali lokalih, kjer so ti dobrodošli.