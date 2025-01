Lastništvo psa ali mačke! Koliko vas bo v resnici stalo?

Imeti hišnega ljubljenčka je ena najlepših izkušenj v življenju, saj prinaša ogromno veselja in brezpogojne ljubezni. Vendar pa ne smemo pozabiti, da smo za žival, ki ji ponudimo dom, tudi odgovorni. Zato je, preden se odločimo zanjo, nujno razmisliti, ali si jo sploh lahko privoščimo.

Če živali ne morete omogočiti vsega potrebnega, je raje ne imejte.

Ni dovolj, da psu ali mački ponudimo zgolj streho nad glavo. Že hrana je lahko velik strošek, sploh če nam ni vseeno in bomo ljubljenčku (tako kot sebi in svojim) ponujali kakovostne, polnovredne obroke, ki mu ne bodo krajšali življenja, ampak bodo omogočili, da bo čim dlje zdrav.

Res so ljubki, vendar tudi stanejo. FOTO: Innavlasova/Getty Images

Niti stroški veterinarske oskrbe niso zanemarljivi. Znani veterinar dr. Evan Antin, sicer tudi zvezda instagrama, poudarja, da večina ljubljenčkov potrebuje vsaj en veterinarski obisk za standardni fizični pregled na leto, pa tudi cepiva in preventivno nego, kot so zdravila proti bolham, klopom in srčni glisti.

Cepljenje, kastracija, sterilizacija ...

Za cepljenje proti steklini boste odšteli okoli 35 evrov, za kombinacijo cepljenja proti steklini in kužnim boleznim pa več kot 60. Sterilizacija in kastracija, ki sta še posebno nujni pri mačkah, je za mačje samičke okoli 60 evrov, za samčke pa okoli 45 evrov. Cena sterilizacije psice je odvisna od njene teže in se giblje med 160 in 370 evri. Kastracija manj kot 10 kg težkega psa stane okoli 140 evrov, za psa nad 60 kg pa je treba odšteti okoli 280 evrov.

V ameriški zvezi za preprečevanje krutosti do živali ASPCA so pred dvema letoma izračunali, da lastništvo psa ali mačke na leto v povprečju stane od 700 do 1000 dolarjev (od 671 do 959 evrov).

Morebitne nepričakovane visoke stroške nujnega zdravljenja lahko nekoliko omili zavarovanje za male živali.

Dr. Antin izpostavlja, da novi lastniki hišnih ljubljenčkov pogosto spregledajo zobozdravstveno oskrbo – čeprav jo bodo mnogi na neki točki zagotovo potrebovali. »Približno 70–75 odstotkov psov in mačk, starih dve leti, ima razvite zobne bolezni,« pravi. Stomatološki posegi so lahko zelo dragi. Pri nas denimo zanje odštejete od 110 do 510 evrov, odvisno od veterinarja.

Lepo je, če jim lahko privoščite tudi malce razvajanja. FOTO: Ajr_images/Getty Images

Čeprav nihče noče razmišljati o najslabšem scenariju, je treba biti pripravljen tudi na morebitne zdravstvene težave. »Večina hišnih ljubljenčkov verjetno potrebuje vsaj en nujni veterinarski obisk, če ne več,« pravi dr. Antin. Takšni obiski so dražji, če morate žival k veterinarju odpeljati ob koncu tedna ali v večernih urah.