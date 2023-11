Raztezanje za prožne sklepe

Ne samo v mladosti, tudi v starosti je treba ves čas skrbeti za redno telesno aktivnost. S tem se posameznik ne bo le bolje na splošno počutil, ampak bo tudi krepil mišice, vplival na zdravje kosti ter seveda krepil imunski sistem.

»Odsotnost ali pomanjkanje telesne dejavnosti in prekomerno sedenje lahko povzročijo zmanjšanje kostne in mišične mase, kar lahko vodi v prezgodnje staranje in v zmanjšano sposobnost opravljanja vsakdanjih opravil,« so že pred leti v posebni publikaciji spomnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Vsaj dvakrat tedensko po najmanj deset minut bi bilo dobro izvajati vaje za ohranjanje gibljivosti. In sicer dvigovanje rok nad glavo, polpočepe ali počepe ob opori, elementi joge in nekatere vaje iz gimnastike. »Vsekakor moramo izbor vaj prilagoditi svojim zmožnostim in morebitnim telesnim stanjem oziroma patologijam (pogosti mišični krči, hernije diskov, obraba hrustanca v sklepih, splošna zakrčenost mišic ...),« še pravijo. Priporočljivo je izvajati tudi vaje za ravnotežje in koordinacijo, saj vam te lahko pomagajo zmanjšati tveganje padcev. Z vajami z utežmi boste vzdrževali kostno maso. Zelo dobro je obiskati tudi bazen in se v njem razgibavati, saj se lahko, kot so pokazale raziskave, pri starejših ljudeh, ki vadijo v vodi, v primerjavi s tistimi, ki obsedijo, povečata tako kostna kot mišična masa. Za ohranjanje prožnosti sklepov pa je zelo dobro tudi raztezanje.

Z utežmi boste vzdrževali kostno maso. FOTO: Dragana991/Getty Images

Prav sklepi namreč znajo v starosti posameznikom povzročati največ težav. Zato bi morali tudi starejši, če se jim ne ljubi obiskovati vodenih vaj ali pa jih izvajati v telovadnicah oziroma doma, vsaj nekajkrat na teden na malo daljši sprehod. Hoja med drugim izboljša delovanje sklepov. Če boste ob redni telesni aktivnosti poskrbeli še za uravnoteženo in zdravo prehrano, se vam bo to poznalo tudi na kilogramih. Bolj ko se boste redili, večje težave boste imeli s sklepi. Previsoka telesna teža namreč na vaše sklepe povzroča dodaten pritisk. Ena od študij je pokazala, da vsakih novih 0,45 kilograma telesne teže prinese dodatnih 1,8 kilograma pritiska na kolena.