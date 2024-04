Imajo ženske raje spanec ali orgazem? Rezultat raziskave vas utegne presenetiti

Čeprav je kakovostno spolno življenje pomembno za pare in si ga vsi želijo ohraniti pri življenju čim dlje, najnovejše raziskave kažejo, da si mnogi še bolj želijo – kakovostnega spanca.

Pravijo, da bi morali v postelji početi samo dve stvari – spati in seksati. Raziskava, ki je proučevala navade v spalnici, kaže, da bi kar 85 odstotkov žensk raje izbralo dober spanec kot orgazem. Pri moških je ta številka nekoliko nižja, 52 odstotkov jih je spanje postavilo pred zadovoljivim spolnim življenjem.

Kar 79 odstotkov anketirancev je priznalo, da se na splošno borijo s spanjem in spijo v povprečju od ene do dve uri manj, kot bi si želeli. Večina sodelujočih v raziskavi je izjavila, da bi v idealnih razmerah spali najmanj osem ur na noč, da prav toliko tudi spijo, je reklo 15 odstotkov žensk in 23 odstotkov moških.

Podroben vpogled v spalne navade je pokazal tudi zanimiv vzorec urnikov spanja, skoraj vsak deseti par, ki živi skupaj, ne spi v isti postelji. Študija kaže, da 9 odstotkov ljudi, ki živijo skupaj, spi ločeno – od tega jih 92 odstotkov spi v ločenih sobah in 5 odstotkov v ločenih posteljah v isti sobi.