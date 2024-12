Kako preživeti decembrska druženja in v njih celo uživati (nasvet strokovnjaka)

Decembrska druženja naj bi bila polna veselja, dobre volje in nekakšna prijateljska inventura vsega, kar se nam je zgodilo čez iztekajoče se leto. A v natrpanem in hitrem tempu lahko ta druženja marsikomu predstavljajo breme, sploh ko je srečanj preveč.

Teme pogovorov se začnejo ponavljati, kar je sploh neprijetno, če se vprašanja dotikajo področij, o katerih nam ni prijetno govoriti.

Praznični čas je čas velikih pričakovanj, vsi bi te dni radi dobro izkoristili, poskrbeli, da se imajo ljudje okoli nas lepo, hkrati ne pozabili nase, a vsa ta pričakovanja lahko vodijo v to, da se pod vsem stresom preprosto zlomimo. Zato je ključno, da poskrbimo za svoje zdravje. Predvsem duševno.

Kot pišejo na portalu Pschology Today so prazniki vir povečane napetosti in stresa prav za vse izmed nas. Kot kaže raziskava ameriškega združenja psihologov iz leta 2023, je 41 odstotkov udeležencev občutilo več stresa v tem delu leta kot sicer. Visoka pričakovanja, pretiravanje s hrano in finančne skrbi so glavni vzroki povečanega stresa.

Mnogi pa se decembra ne veselijo tudi zaradi žalosti, za katero vedo, da jo bodo občutili v tem delu leta. Gre za nekakšno praznično melanholijo, ki je lahko posledica pretiranih pričakovanj in tudi druženj, ki nam ne ustrezajo ...