Srečujemo se s številnimi sodobnimi boleznimi

Poleg preventivnih pregledov, povezanih s sodobnimi boleznimi, je obrazložil najnovejše tehnološke in diagnostične pristope v svetu gastroenterologije. Dela v Medicinskem centru Merus, kjer poleg gastroenterološke delujejo tudi druge ambulante.

Kaj je pripomoglo k temu, da ste se odločili za specializacijo s področja gastroenterologije?

Že med študijem medicine me je privlačila kompleksnost prebavnega sistema. Med prak­so pa sem se navdušil nad diagnostiko in zdravljenjem bolezni prebavil, kar me je usmerilo v specializacijo gastroenterologije.

Delo v gastroenterološki ambulanti mi omogoča neposreden stik z bolniki in celovito obravnavo prebavnih težav. Upoštevajoč vse izkušnje, strokovno znanje ter možnosti izvajanja različnih preiskav, ki so potrebne za natančno diagnozo, se zavedam moči in pomoči, ki jo lahko ponudim pacientu.

Kako bi opisali svoje delo v ambulanti?

V gastroenterološki ambulanti se ukvarjamo z diagnostiko in zdravljen­­jem bolezni prebavil. To vključuje različne preglede, kot so kolonoskopija, gastroskopija in splošni gastroenterološki pregledi.

Skupaj z ekipo strokovnjakov sledimo najnovejšim smernicam in tehnologijam, vse to z namenom pacien­tu ponuditi le najboljše.

Zakaj menite, da je pomembno, da ljudje redno opravljajo gastroenterološke preglede?

Redni gastroenterološki pregledi so ključni za zgodnje odkrivanje bolezni prebavil. Mnoge bolezni so lahko asimptomatske v začetnih fazah, zato redni pregledi omogočajo pravočasno ukrepanje in preprečevanje resnejših zapletov.

Kako lahko preventivni pregledi, kot sta kolonoskopija in gastroskopija, pripomorejo k zgod­njemu odkrivanju bolezni?

Kolonoskopija in gastroskopija nam omogočata neposreden pogled v prebavni sistem, pri čemer lahko zgodaj odkrijemo polipe, tumorje ali druge patološke spremembe.

S pravočasnim ukrepanjem bistveno izboljšamo uspešnost zdravljenja.

Kako se je tehnologija razvijala v gastroenterologiji, še posebno z vidika diagnostike?

Tehnološki napredek nam omogoča natančnejše in manj invazivne diagnostične metode. Napredek v endoskopskih tehnikah in visokoločljivostni slikovni diagnostiki je povečal natančnost in zanesljivost diag­noz.

Katere so najpogostejše bolezni na vašem področju?

V gastroenterologiji se srečujemo s številnimi sodobnimi boleznimi, ki so posledica življenjskega sloga, prehranjevalnih navad in drugih dejavnikov. Naj navedem zgolj nekatere od njih.

Refluksna bolezen je pogosta bolezen, pri kateri vsebina želodca in dvanajstnika uhaja nazaj v požiralnik, kar lahko povzroča zgago, pekoč občutek in lahko vodi do poškodb požiralnika.

Sindrom razdražljivega črevesa (IBS) je funkcionalna motnja črevesja, ki se kaže z bolečinami v trebuhu, napenjanjem, motnjami blata in drugimi simptomi.

Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis sta kronični vnetni bolezni črevesja, ki prizadeneta prebavni sistem in lahko povzročita različne simptome, kot so bolečine, driska, utrujenost.

Celiakija je avtoimunska bolezen, ki prizadene tanko črevo in se pojavi pri preobčutljivosti na gluten ter lahko povzroči poškodbe na črevesni sluznici.

Maščobna jetrna bolezen je pogosto povezana s sodobnim načinom življenja in prehranjevalnimi navadami. Pri njej se maščoba kopiči v jetrih, kar lahko vodi do vnetja in brazgotinjenja.

Divertikulitis, vnetje divertiklov v debelem črevesu, se lahko pojavi pri ljudeh s divertikulozo. Gastroezofagealna refluksna bolezen (GERD) je podobna refluksni bolezni, vendar bolj kronična in lahko povzroči resnejše zaplete.

Na debelem črevesu se lahko razvijejo polipi in rak. Polipi so benigne tvorbe, ki se lahko pojavijo v debelem črevesu in lahko postanejo rakave. Redni pregledi, kot je kolonoskopija, so pomembni za njihovo zgodnje odkrivanje.

Eozinofilni ezofagitis pa je vnetje požiralnika, ki je pogosto povezano z alergijskimi reakcijami.

Naj še enkrat opozorim, da razumevanje in raziskave na področju gastroenterologije nenehno napredujejo, kar omogoča boljše diagnosticiranje in zdravljenje sodobnih bolezni prebavil. Redni pregledi in zdrav način življenja so ključnega pomena za preprečevanje in obvladovanje teh bolezni.

Ključno je poskrbeti za uravnoteženo prehranjevanje z veliko vlaknin, zadostno telesno dejavnost, omejevanje uživanja alkohola in tobaka ter učinkovito obvladovanje stresa. Redni pregledi in ozaveščenost o lastnem zdravju so prav tako pomembni.

Kako lahko z ravnanjem v vsakdanjem življenju zmanjšamo tveganje za razvoj gastroenteroloških težav?

Nedavno ste odprli vrata Medicinskega centra Merus. Kakšne storitve ponujate in zakaj ste se odločili za tak korak?

Naše vodilo je: »Skupaj gradimo pot do vašega boljšega zdravja.« Najnovejši medicinski aparati, vrhunski strokovnjaki, kratke čakalne vrste, sodobno in prijetno opremljeni prostori, iskrena skrb in prizadevanje za vaše zdravje.

To je tisto, kar vam želimo ponuditi poleg pisane palete storitev, kot so preventivni pregledi, kardiološka ambulanta, ultrazvočna diagnostika, urološka ambulanta, laboratorijske preiskave, gastroenterološka ambulanta, internistični pregledi z EKG ...