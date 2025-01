Prikličimo harmonijo: hvaležni, da lahko čistimo

Kdor čiščenje stanovanja oz. hiše dojema kot nujno zlo in delo (pre)dolgo odlaša, še ne pozna t. i. kijomeruja, japonskega načela čiščenja, ki pospravljanje dojema kot premišljen ritual, meditativno dejavnost in pomaga spremeniti miselnost tistih, ki ne marajo tega opravila. In kdaj je boljši čas za nov začetek kot novo leto?

Čeprav morda dvomite, smo lahko med pospravljanjem srečni, to pa močno pozitivno vpliva na naše duševno zdravje. Cilj kijomeruja je, da v ospredje postavimo svojo pozornost, kar nam omogoča, da cenimo dom in imetje v njem, hkrati pa ga očistimo. Pospravljanje bo postalo terapevtski ritual, od katerega imamo fizične in čustvene koristi.

Tudi pomivanja posode se lotimo ljubeče. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Pravilo 20-10 Temelji na ideji, da si privoščimo nagrado za opravljeno nalogo, zaradi česar bomo delo naredili prej in bolj z veseljem. Čistimo 20 minut, nato pa si vzamemo 10-minutni premor, da naredimo, kar nam je ljubo – si pripravimo skodelico čaja, brskamo po telefonu ali se odpravimo na svež zrak. Potem se vrnemo na delo in spet čistimo 20 minut. Ponavljamo, dokler nismo opravili, kar smo si zadali.

Japonska beseda kijomeru pomeni čistiti oz. prečistiti; korenine ima v šintoističnih in budističnih praksah in pomeni, da s čiščenjem doma očistimo prostore slabe energije, s tem pa tudi svoj um. Poznate občutek zadovoljstva, ko pospravite pisalno mizo ali si uredite omaro? Pri tem ne gre samo za vizualno urejenost, ampak tudi duševni mir in odmetavanje čustvene prtljage, danes bi temu rekli resetiranje samega sebe.

Začnimo s hvaležnostjo

Kako začeti? Predvsem ne s slabo voljo, odporom. Začnimo z zavedanjem, da imajo predmeti in postori neke vrste življenjsko silo, s čiščenjem pa jih počastimo in jim izkažemo hvaležnost, da jih imamo. Vsi nimajo te možnosti. Tla, denimo, skrbno obrišemo, da tudi simbolno odstranimo negativnost, s posodo, ki jo zlagamo iz pomivalnega stroja, ravnamo nežno, prav tako z oblekami in drugim.

Z vsem ravnamo nežno. FOTO: Nensuria/Getty Images

Vsakič imamo tudi možnost znebiti se stvari, ki nam ne služijo več. Odločitev o tem, kaj bomo obdržali in česa ne, naj bi sprejemali s srcem, ne glavo, obdržimo tisto, kar je za nas resnično pomembno, kar nam prinaša veselje. Vprašajmo se, ali določeno stvar uporabljamo, nam prinaša notranji mir, je v skladu z življenjem, ki ga želimo. Če denimo za neko vazo ne moremo z vsem srcem odgovoriti pritrdilno, jo lahko podarimo, uporabimo v kateri drug namen ali konec koncev prodamo.

V ospredje postavimo svojo pozornost, kar nam omogoča, da cenimo dom in imetje v njem.

Prikličimo harmonijo

Japonci poudarjajo uporabo naravnih čistil, kot so voda, kis, soda bikarbona, eterična olja, bambusove krpice, in naravnih elementov, kot sta sončna svetloba in svež zrak. S takimi trajnostnimi rešitvami bomo v domu ustvarili zdravo bivalno okolje in vanj ter v svoje življenje priklicali harmonijo.

Pospravljanje naj postane terapevtski ritual, od katerega imamo fizične in čustvene koristi. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images

Cilj je, da postane čiščenje del naše rutine dobrega počutja, nekakšen obred, zaradi katerega smo srečnejši in zadovoljnejši. To bomo lažje dosegli, če si bomo čiščenje razporedili po dnevih in sproti urejali, kar pač lahko, denimo dali posodo takoj v stroj, zjutraj postlali posteljo, pobrisali mizo, zložili blazine na kavču, ko si zvečer očistimo obraz, lahko mimogrede obrišemo še umivalnik ... Najbrž nima nihče pretiranega veselja ob pogledu na res razmetane in natlačene prostore, za katere vemo, da nam bodo vzeli več ur, da jih spravimo v red.

Zadnji korak kijomeruja je, da si vzamemo trenutek, globoko vdihnemo in občudujemo, kaj smo naredili. Občutimo mir in ponos, in to je prav posebna nagrada.