Prepovedano takoj po depilaciji

Za nekatere je depilacija kot umivanje zob, dnevna rutina. Za druge muka, še zlasti zato, ker se pogosteje ukvarjajo z vraščenimi dlačicami ali imajo občutljivo kožo, ki se vname že, ko uzre britvico.

Če se torej odločimo za britvico, je pomembno, da je ostra. Topa namreč povzroči trenje, ki lahko privede do vnetij in ureznin. Če ne vemo, kdaj smo nazadnje zamenjale britvico, jo kar vrzimo v smeti in uporabimo novo.

Po depilaciji nikar takoj na sonce. FOTO: Gettyimages

Poletna depilacija

Lepotni posegi pred poletjem, ki vključujejo odstranjevanje dlačic, so za mnoge prevelik strošek. Trakovi za voskanje, ki jih je mogoče po dokaj nizki ceni kupiti v drogerijah, so prav tako učinkoviti. Učinki trajajo dva do tri tedne.

Vraščene dlačice so zoprna reč, saj so pogosto videti kot rdeče bulice in srbijo. Najlažje se jim izognimo tako, da vsak dan z mehkimi krožnimi gibi odstranimo s kože mrtve celice.

Pri tem lahko uporabimo domačo kuhinjsko drobno mleto sol. Navlažimo si telo in se podrgnimo, še posebno natančno na predelu bikinija, kjer je največ vraščenih dlačic. Tako bodo pore čiste in dlačice bodo imele prosto pot.

Vsaki dve uri nov nanos

Po voskanju ali laserski depilaciji ne tečemo takoj na sonce. Počakamo, da koža »dojame«, kaj se ji je zgodilo, šele nato jo izpostavimo soncu in vodi. Sveže depilirane noge si premažemo s kremo z visokim zaščitnim faktorjem.

Nikar ne pozabimo, da je eden naj­učinkovitejših načinov, da koža ostane zdrava in mladostnega videza, ta, da ni (predolgo) na soncu.

Poletje je letni čas, ki se ga le redki ne veselijo. Poleg prijetnih večerov brez komarjev je zato pomembno, da se zavedamo nevarnosti izpostavljanja soncu. Vitamin D je pomemben za zdravje, a ga je varneje pridobivati z zdravo prehrano kot z izpostavljanjem žarkom.

Krema za sončenje varuje tudi pred prezgodnjim staranjem. FOTO: Jacob Wackerhausen/Gettyimages

Krema za sončenje je učinkovita tudi kot zaščita pred gubami. Večino izpostavljenosti soncu predstavlja vsakodnevna dejavnost, zato je uporaba kreme nujna ves čas, ne le na plaži. Nanesemo si jo pol ure pred odhodom na sonce in ponovimo nanos vsaki dve uri; zaščita je potrebna tudi v oblačnem vremenu.

UV-žarki deloma prehajajo skozi steklo, zato je zaščita prav tako koristna v avtomobilih in zaprtih prostorih s steklenimi površinami. Sončno kremo zamenjamo vsako leto, saj stara postane manj učinkovita zaradi oksidacije sestavin.

Uživajmo zaščiteni

Ko se pripravljamo na poletje, ne pozabimo na stopala. Premislimo o uporabi japonk, saj ne ponujajo podpore za stopala in lahko poslabšajo težave, kot so bolečine v loku stopala in plantarni fasciitis.

FOTO: Shutterstock

Ker so noge poleti bolj izpostavljene okužbam, bodimo v javnih bazenih in garderobah še posebno previdni.

Poletje je čas za uživanje na soncu, vendar je zdravje ključnega pomena. Da lahko brezskrbno uživamo v polet­nih radostih, najprej poskrbimo za zaščito.