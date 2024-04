Poznali so jo že Maji: izjemni učinki abdominalne masaže

Posveča se notranjim organom, ki so temelj zdravja, poudarek pa je na maternici, središču ženskega telesa, kjer življenje začne. Terapevtka Maja Poljak Meško je njen učinek spoznala na lastni koži in zdaj z njo pomaga drugim. Po izobrazbi ste pravnica, a življenje vas je poneslo v povsem drugačne vode. Kje je razlog za takšen zasuk kariere? Ja, življenje je imelo zame čisto drugačne načrte, kot sem si zamislila oziroma je nakazovala moja izobrazba. Vedno me je zanimal naraven način zdravljenja, z boleznijo se je to le še poglobilo. Ko so mi postavili diagnozo endometrioza, je bil to zame ve...