Masaža s terapevtskim učinkom priljubljena po vsem svetu

Za zdravje pogosto ne potrebujemo dosti več kot svojo življenjsko energijo, ki jo aktivira pravi dotik na pravem mestu, da spet prosto teče po telesu. Šiacu je japonska masaža s terapevtskim učinkom. V dobesednem prevodu pomeni pritiskanje s prsti. Temelji na uravnavanju pretoka energije či po meridianih, akupresurnih točkah in telesu. Ko je energijsko ravnovesje spet vzpostavljeno, se to odraža na vseh ravneh, fizični, čustveni, mentalni in duhovni.

Več tisoč let so stari temelji masaže, ki je priljubljena po vsem svetu. Njeni rezultati vas lahko presenetijo – tudi ob napornem dnevu vam bo ostalo dovolj energije, stres se bo hitreje sprostil, sčasoma se vam bo korenito spremenil pogled na življenje. Ko se nam odprejo energijski pretoki, namreč sledi drugačen pogled na svet. Kakovostni šiacu terapevti so tisti, ki so se izobraževali pri strokovnjakih za šiacu z Vzhoda, zato bodite pozorni, h komu greste na terapijo.

Šiacu zelo pomaga pri sproščanju stresa, učinkovit je pri lajšanju bolečin. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Šiacu je primeren skoraj za vsakogar. Nikoli ga ne izvajamo pri povišani telesni temperaturi. Kontraindikacije se lahko pojavijo v prvih treh mesecih nosečnosti in pri raku. Posebna previdnost je potrebna tudi na delih telesa s svežimi brazgotinami, krčnimi žilami, ranami in drugimi poškodbami kože ter ob visokem krvnem tlaku. Med izvajanjem smo oblečeni v udobna, tanka oblačila. Pomemben je uvodni razgovor o težavah, simptomih, razlogih za obisk. Od tega je odvisen nadaljnji potek izvajanja terapije.

Vsekakor gre za celovito metodo dotika z masažo in telesno manipulacijo z raztegi, prijemi, zibanjem, trepljanjem. Terapevt doseže, da življenjska energija znova zakroži po telesu prek omrežja meridianov v organe. S tem se sprožijo samoozdravitveni procesi v telesu. Zelo pomaga pri sproščanju stresa, učinkovito lajša bolečine (v vratu, hrbtu, sklepih, kroničnih glavobolih), uravnava menstruacijski ciklus, spodbuja imunski sistem, odpravlja tesnobnost in depresijo, vrača voljo do življenja, pomaga pri osebnem razvoju, izboljša prebavni in hormonski sistem.

Spremembe na bolje se začnejo po terapijah dogajati spontano, ne da bi se morali truditi ali prisiliti v to. Marsikaj v življenju se spremeni samo od sebe. Lahko jemo in pijemo zmerneje, potreba po gibanju prihaja spontano, in ne ostane nam nič drugega, kot da samo poslušamo telo, poslušamo sebe in živimo v skladu s seboj. Prav tako izginejo določene bojazni, strahovi. Nastopi zavest, da smo sami ustvarjalci lastnega življenja in imamo moč, da ga lahko kakovostno živimo ter stopimo na svojo pot.