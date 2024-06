Pomaga trening mehurja

Urin lahko uhaja zaradi različnih vzrokov, denimo neprimernega življenjskega sloga (prekomerna telesna teža, pretiran vnos tekočin), določenih zdravil (antiholinergiki, antipsihotiki, nevroleptiki, diuretiki, sedativi, hipnotiki), poškodb ali bolezni. Zaradi nosečnosti, poroda in menopavze, ki vplivajo na čvrstost mišic in veznega tkiva, je pogostejša pri ženskah kot pri moških. Nadzor medeničnega dna in sečil postane slabši, urin začne uhajati. V menopavzi je pogost pojav, saj uplahne raven hormona estrogena, ki skrbi za elastičnost mišic medeničnega dna. Pri moških je za težave največkrat kriva prostata, ki se po 65. letu pogosto poveča. Pojavi se lahko v kateri koli starosti, in čeprav ni del normalnega staranja, se njena pogostnost s starostjo stopnjuje.

Ločimo urgentno, stresno, prelivno, mešano in stalno inkontinenco. Urgentna inkontinenca se kaže kot huda potreba po takojšnjem uriniranju. Stresna inkontinenca se dogaja med različnimi aktivnostmi, na primer smehom, tekom, dvigovanjem predmetov. Kombinaciji urgentne in stresne rečemo mešana inkontinenca, prelivna pomeni, da med uriniranjem mehurja ne izpraznimo do konca. Ta oblika je značilna predvsem za bolnike s kroničnimi obolenji ali sladkorno boleznijo ter tiste, ki jih je zadela kap.

Zdravnik bo najprej ugotavljal vzrok. FOTO: Shidlovski/Getty Images

Proti inkontinenci se lahko borimo z vajami za krepitev mišic medeničnega dna, t. i. keglovimi vajami, ki so primerne tako za moške kot ženske. Pomaga tudi trening mehurja, ki se izvaja z rednim odvajanjem urina vsaki dve uri ne glede na to, ali čutimo potrebo ali ne. Pred fizičnimi aktivnostmi vedno izpraznimo mehur. Izogibajmo se dvigovanju težkih bremen. Ohranjanje zdrave telesne teže poskrbi za to, da mehur ni preobremenjen, saj je posledica prevelike teže oslabitev mišic mehurja. Pri stresni inkontinenci pomaga, če med smehom ali kašljanjem prekrižamo noge.

Brez zdravljenja se stanje slabša, možne so okužbe sečil in mehurja, poleg tega je lahko ves čas prisoten neprijeten vonj po urinu. Inkontinenca se zdravi glede na vzrok. Pri ženskah v menopavzi večinoma pomaga hormonska nadomestna terapija, pri moških pa ustrezno zdravljenje pri hipertrofiji prostate. Pri nekaterih oblikah inkontinence, tudi pri stresni, pomagajo zdravila, ki sproščajo mehur (urospazmolitiki). Inkontinenca se zdravi tudi z elektrostimulacijami in magnetnimi stimulacijami ali operativnimi posegi.

V menopavzi je pogost pojav, saj je kriv tudi upad estrogena. FOTO: Fizkes/Getty Images

Pomembna je tudi primerna prehrana. Alkohol, kofein, sladkor, začinjena hrana in kislo sadje lahko razdražijo mehur in sprožijo uhajanje urina. Premalo vlaknin v prehrani povzroča zaprtje, napenjanje pri veliki potrebi pa poslabša inkontinenco.