Pogoste v puberteti in pred menopavzo

Menstruacija se zgodi, ker telo izloča zadebeljeno sluznico maternice, ki nastaja z namenom omogočiti ugnezditev oplojeni jajčni celici – torej zanositev. Če slednje v mesečnem ciklu ni, se mora sluznica maternice izluščiti, zato so mesečni krvavitvi primešani delčki tkiva, razlaga ginekologinja iz ZD Ljubljana Mojca Grebenc.

Normalno se menstruacija pojavlja na 21–35 dni. FOTO: Doucefleur/Getty Images

Normalno se pojavlja na 21–35 dni in traja 3–7 dni. Cikel se vedno šteje od prvega dneva zadnje menstruacije do prvega dneva naslednje. Vsaka ženska ima lastni normalni cikel, ki pa se nekoliko spreminja skozi leta. O nenormalnih krvavitvah govorimo, kadar so te premočne, izostajajo, so neredne ali se pojavljajo prepogosto.

Ženske s polimenorejo imajo lahko več težav z zanositvijo.

Nenormalne krvavitve delimo v dve skupini. »V prvi so krvavitve, ki nastanejo kot posledica organskih sprememb, kot so krvavitve zaradi nosečnosti, polipov ali miomov v maternici, adenomioze, okužb rodil, rakastih obolenj rodil, lahko so posledica sistemskih bolezni, motenj v strjevanju krvi ali zdravljenja s hormoni. V drugi skupini so neorganske ali disfunkcijske krvavitve, ki so povezane s hormonskimi motnjami. Prepogoste krvavitve, polimenoreja, se pojavljajo v ciklih, krajših od 21 dni. V puberteti ter v perimenopavzalnem obdobju so pogosto povezane z anovulatornimi cikli,« pojasnjuje strokovnjakinja.

Na več kot 45 dni

V času pubertete gre za še nezrelo hormonsko os, ki vodi v nesorazmerno izločanje ženskih hormonov. Polimenoreja se lahko izmenjuje z obdobji oligomenoreje, ko menstruacije zamujajo oz. se pojavljajo na več kot 45 dni. V nekaj letih, ko hormonska os dozori, se največkrat tudi menstruacije spontano uredijo. »Obisk pri ginekologu je potreben, kadar gre ob prepogostih krvavitvah tudi za močnejše ali podaljšane krvavitve, ki mladostnico utrujajo ter vodijo v slabokrvnost. Ginekolog z natančno anamnezo, splošnim pregledom ter ginekološkim ultrazvokom (UZ) ali UZ rodil skozi trebuh izključi organske vzroke ter se, če gre že za slabokrvnost, odloči za hormonsko zdravljenje,« pove Grebenčeva.

Prepogoste krvavitve pogosto povzroča tudi prekomeren stres.

Podobno se dogaja v perimenopavzalnem obdobju, ko začenja funkcija jajčnikov usihati. Po 40. letu je vedno več neovulatornih ciklov, kar vodi v nižje vrednosti progesteronov v drugi polovici cikla ter posledično sprva v krajšanje cikla in spremembo intenzivnosti krvavitve. »Ob težavah ginekolog z usmerjeno anamnezo, ginekološkim pregledom in ginekološkim UZ izključi organske vzroke. Rednost menstruacij je mogoče urejati z dodajanjem gestagenov zadnjih 10 dni menstrualnega cikla (15.–25. dan cikla), ob tem sočasno zmanjšamo simptome PMS. Ženskam, ki si želijo tudi zanesljivo zaščito, ponudimo hormonsko kontracepcijo, če ni drugih zdravstvenih zadržkov proti njej. Tistim, pri katerih so ob prepogostih krvavitvah v ospredju menopavzalne težave z oblivanji, nočnimi potenji in razdražljivostjo, lahko ponudimo nadomestno hormonsko zdravljenje.« Polimenoreje po 40. letu lahko nakazujejo bližajočo se meno, nikakor pa ne moremo natančneje opredeliti, čez koliko mesecev ali let bodo menstruacije popolnoma prenehale.

Pogoste krvavitve so lahko posledica polipov ali miomov. FOTO: Ivan-balvan/Getty Images

Prepogoste krvavitve pogosto povzroča tudi prekomeren stres, ko se začnejo stresni hormoni vpletati v povratne hormonske zanke in tako motijo sinhrono izločanje ženskih hormonov. »Kadar tako obdobje traja predolgo in predvsem kadar ob tem nastopi slabo počutje ob anemiji, je smiselno hormonsko zdravljenje za regulacijo krvavitev,« pove zdravnica.

Ženske s polimenorejo imajo lahko več težav z zanositvijo. »Na ginekološkem pregledu lahko ugotovimo, ali gre za neovulatorne cikle ali za cikle, ko se ovulacija zgodi prezgodaj, lahko že takoj po končani menstruaciji. Kadar je želja po zanositvi, ob nadomeščanju hormonov zdravimo tudi s spodbujevalci ovulacije.«

Takojšen obisk pri ginekologu je potreben, če gre za akutne, močne krvavitve ali ko zaradi prepogostih ali podaljšanih krvavitev ženska postaja utrujena, omotična ali hitro zadihana. Če so prepogoste krvavitve izvenciklične ali gre za ponavljajoče se vmesne krvavitve, je prav tako potreben pregled pri ginekologu.