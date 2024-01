Po prazničnem obilju tako očistite telo brez večjega truda

Življenje je vzpostavljanje ravnovesja med časi, ko smo izjemno ozaveščeni o zdravju in brezhibno skrbimo za svoje telo, in časi, ko uživamo v hrani, alkoholnih pijačah in okusnih sladicah. Praznični december je bil zagotovo poln pretiravanja. A zdaj, ko je zabave konec in smo vstopili v novo leto, je treba poskrbeti za utrujeno telo in dušo.

Nekaj kratkih in učinkovitih nasvetov, kako očistiti telo, da bo spet v dobri formi, bo zagotovo izboljšalo vaše počutje. Popraznično razstrupljanje je lahko neverjetno koristno, vendar ne gre za stradanje, nore vaje ali čiščenje s sokovi. Potrebno je naredi le nekaj preprostih, praktičnih in izvedljivih korakov, priporočajo strokovnjaki makeuseof.com.

Zdravje namreč ohranjamo s tem, kako dobro se je naše telo sposobno braniti in izločiti velike količine toksinov. Ko se telo ne more spoprijeti s temi toksini, nastane zaostanek, kar poveča poškodbe naših celic in naše DNK. Prav poškodbe poleg naše genetske zasnovee povečujejo tveganje za raka, bolezni srca in splošno slabo počutje. Dobra novica je, da obstajajo koraki, s katerimi lahko zmanjšamo ta tveganja in ostanemo zdravi, občasno razstrupljanje pa je le eden od načinov, kako lahko to aktivno storimo, meni Dr. Maura Scanlan.

Pred obrokom popijte kozarec tople vode z limono. FOTO: Ivanmateev Getty Images/istockphoto

1. Tako začnite dan

V prazničnem času je voda verjetno zadnja tekočina, ki jo boste v zadostnih količinah popili dnevno. Zato je po koncu praznikov najbolje, da se izogibate kofeinu, sladkim pijačam in alkoholnim pijačam ter vsak nov dan začnete s pitjem veliko vode. Vodi dodajte rezine limone, ki bodo pospešile presnovo. Strokovnjaki na holistic.si priporočajo uživanje citrusov od limon, grenivk do pomaranč, saj napolnijo telo z encimi, spodbujajo delovanje jeter in žolča, prav tako spodbujajo delovanje ledvic in mehurja ter izločanje seča. Pred obrokom popijte kozarec tople vode z limono in tako spodbudite izločanje prebavnih encimov ter prebavo hrane.

2. Poskusite jesti več sadja in zelenjave

Uživajte več zelene listnate vrste solate. FOTO: Rosshelen Getty Images/istockphoto

Pri spremembi vašega jedilnika vam ni treba iti v skrajnost. Preprosto zmanjšajte vnos živil, ki otežijo vaš želodec in se osredotočite na uživanje več sadja in zelenjave. Sadje vsebuje veliko vode in vlaknin, ki spodbujajo prebavo in čiščenje odpadnih snovi iz črevesja. Odločite za tisto nesladko. V jedilnik vnesite več zelenjave. Uživajte ekološko špinačo, blitvo, zelene listnate vrste solate, radič, rukolo, listke pese, redkvice, brokolija in pese, pa tudi peteršilj, meto in druge začimbe. Poskusite se izogibati prehranjevanju zunaj, večina restavracij namreč streže hrano z visoko vsebnostjo maščob in kalorij.

Za ljubitelje presnih sveže stisnjenih sokov Sveže stisnjeni sokovi iz ekološke zelenjave, kot so korenje, kumare, zelena, pesa in zelena listnata zelenjava spodbujajo delovanje prebavnega sistema in izločanje strupov skozi jetra, ledvice in črevesje, telo pa nahranijo z encimi, ki pomagajo pri presnovi in absorpciji hranil iz hrane, priporočajo strokovnjaki na holistic.si.

3. Zmanjšajte oziroma se popolnoma odpovejte alkoholu

Pitje nekaj več alkohola kot običajno je v prazničnem decembru zaradi zabav, srečanj in odsotnosti z dela običajnejše. Ko je čas za po novoletno razstrupljanje, pa strokovnjaki priporočajo omejitev uživanje alkohola oziroma še bolje, da se mu popolnoma odpovemo. V mesecu februarju pa se lahko pridružite tudi mnogim Slovencem v zdaj že tradicionalni akciji 40 dni brez alkohola.

3. Razgibajte svoje telo in se dobro preznojite

Izkoristite vsak sončen dan in se odpravite na sprehod v naravo. FOTO: Alexei_tm Getty Images/istockphoto

V mesecu decembru ste verjetno vedno imeli dober izgovor, da preskočite obisk telovadnice. Tudi domače vadbe se je bilo težko držati. Na našo srečo ni priporočljivo, da telovadimo ure in ure. Zgolj premikanje telesa je dober začetek! Obisk fitnesa ali kardio vaje, ki jih lahko izvajate tudi sami doma so še posebej idealne za januarsko razstrupljanje, saj jih lahko prilagajate stopnji vaše telesne pripravljenosti. Izkoristite vsak sončen dan in se odpravite na sprehod v naravo. Svež zrak bo koristil vašim celicam in vas napolnil z dodatno energijo.

4. Resetirajte svoje spalne navade

Poskusite hoditi spat vedno ob isti uri. FOTO: Jose Luis Pelaez Inc Getty Images

Spanje je bistveno, saj pomaga vašemu umu in telesu pravilno delovati. Vendar pa je bil med prazničnim časom vaš urnik spanja verjetno ne tako dosleden. Izboljšate svoje spalne navade in jih spravite nazaj v ustaljene tirnice. Držite se točne ure, ko je čas za vaše spanje. Poslušajte svoje telo. Pomagate pa si lahko tudi z meditacijo ali umirjeno glasbo.

Preberite še: