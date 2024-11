Po nove zobe je v Zagreb prišel kar iz ZDA

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA se vsak dan odvijajo številne zgodbe s srečnim koncem. Pacienti z vsega sveta prihajajo k legendarnemu dr. Zdenku Trampušu, da bi končno odpravili svoje težave z zobmi.

In prav te izkušnje iz prve roke so nam lahko v navdih, da tudi sami končno naredimo korak, ki nam bo omogočil čisto novo življenje.

Izkušnje zadovoljnih pacientov so najboljša potrditev kakovost

Spoznajte Sebina, ki živi in dela v Ameriki. Med pandemijo so se začele njegove težave z zobmi, za katere v Ameriki ni našel kakovostne in trajne rešitve, vse do prihoda v našo ordinacijo. »V Ameriki bi bili stroški za takšen poseg štirikrat višji,« pravi z navdušenjem – s svojimi novimi zobmi je izjemno zadovoljen, v Zagreb se vrača vsako leto na redne kontrolne preglede.

Tudi Goran je eden od številnih zadovoljnih pacientov dr. Trampuša: »Danes prideš, jutri greš – z novimi zobmi,« na kratko povzame izkušnja v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA. In prav hitrost je ena od prednosti metode All-on-4, s katero vaši novi zobje postanejo funkcionalni in estetsko privlačni.

Ines je si je z novimi zobmi povrnila ne le funkcionalnost, ampak tudi razlog za radost: »Pogosteje se nasmejim.« In to je dokaz, kako lahko z obiskom klinike začnete svojo pot k življenjski preobrazbi.

Tudi župan Ciril Kozjek je eden izmed zadovoljnih pacientov dr. Trampuša. Za poseg se je odločil pred sedmimi leti in življenje je od takrat, pravi, veliko boljše in lepše.

Kakšna je skrivnost uspeha dr. Trampuša in njegove klinike

Nedvomno odličnost na vseh ravneh. Dr. Trampuš je namreč ob ustanovitvi klinike Ortoimplant DENTAL SPA želel ustvariti prostor, v katerem se bodo njegovi pacienti počutili varno, se lažje sprostili in zaupali njegovemu delu. Pričaral je kliniko, ki nikakor nima podobe običajne ordinacije. Kot že nakazuje ime, je to klinika, ki dejansko ponuja edinstvene velneške storitve in ki svoje obiskovalce sprejme s prav posebnim pozdravom – tudi s skodelico kave ali kozarcem vitaminskega napitka. »Od pacienta odstranimo vse, kar ustvarja negativna čustva, ki pogosto spremljajo zobozdravstvene ordinacije, in prav zato sta naš prostor in koncept posebna. Poleg tega, da iz nje odstranimo neprijetne zvoke, vonjave in barve, želimo pacientom narediti bivanje v ambulanti čim bolj prijetno. Bili smo prvi na Hrvaškem, ki smo v zobozdravstveno prakso uvedli anestezijo,« pravi dr. Zdenko Trampuš, ki letos praznuje 30-letnico delovanja.

To je pravzaprav klinika, kjer sta se v sožitju znašla strokovnost in dobro počutje in kjer je vedno na prvem mestu skrb za kakovostno oskrbo in zdravje pacientov.

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA je zavezana vrhunskemu zobozdravstvu, z inovativnimi pristopi, ki so plod vizionarskega uma dr. Zdenka Trampuša. FOTO: Črt Piksi

Edinstvena je predvsem zaradi tega, ker je dr. Trampuš po dolgoletnem raziskovanju različnih možnost vanjo vpeljal najbolj inovativne metode za odpravljanje še tako težavnih primerov brezzobosti.

Z inovativnimi zobnimi vsadki All-on-4 lahko svojim pacientom zagotovi popolno rekonstrukcijo zobne vrste s samo štirimi vsadki, ki se vgradijo v zgornjo ali spodnjo čeljust, včasih pa tudi v obe. Zobni niz je digitalno oblikovan, kar omogoča odlično rekonstrukcijo zob. Postopek vstavljanja traja le nekaj ur. Takoj po posegu bolnik dobi začasno protetično rešitev, dokončno oblikovani zobje »po meri« pa so na voljo v dveh mesecih.

Za težje primere, ko pacient nima dovolj kostnine v zgornji čeljusti, ponujajo posebne revolucionarne vsadke Zygoma. Vstavljajo se v lično kost, kjer je dovolj opore za njihovo namestitev. Ti vsadki so lahko dolgi do 60 milimetrov.

Poleg Zygome so pacientom na voljo pterigoidni vsadki, pri katerih se izkoristi preostala čeljustna kost kot sidrišče, pa tudi subperiostalni vsadki, ki niso vgrajeni neposredno v čeljustno kost, temveč se na kortikalno kost vsadi titanski okvir, pritrjen s titanskimi vijaki.

Pred 15 leti so uvedli metodo All-on-4, revolucionarne vsadke Zygoma pa ustavljajo že zadnjih 10 let. FOTO: Črt Piksi

A prava odličnost se skriva tudi v celostni oskrbi pacienta – v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA lahko dobijo vse storitve na enem mestu – od klasičnih zobozdravstvenih do vrhunskih implantoloških rešitev, ortodontije, diagnostike, estetske dentalne medicine, slikanja RTG in še več. Ne glede na to, s kakšnimi težavami posameznik vstopi v njihovo kliniko, bodo zanj poiskali najbolj optimalne rešitve. In to je prednost, ki vam bo privarčevala čas, ki ga sicer porabite za iskanje različnih strokovnjakov z različnih področij. Celostna oskrba pa pomeni tudi to, da pri popravilu zob hkrati sodelujejo različni strokovnjaki, ki tako združijo svoje znanje in vedno poiščejo najbolj optimalno pot za doseganje končnega cilja.

Protokol zdravljenja, ki vključuje tudi velnes

Dr. Trampuš je ustvaril poseben protokol zdravljenja, ki omogoča popolno in celovito storitev, od aromaterapije do sproščujoče limfne drenaže pred obiskom ordinacije in terapij s kisikom, s katerimi vam bodo skrajšali čas okrevanja. Ponujajo tudi avtotransfuzijo krvi, obogatene z ozonom, dobite pa lahko tudi dodatni odmerek vitaminov, mineralov in aminokislin.

Za manjši stres posega je dr. Trampuš poskrbel z dodatno edinstveno rešitvijo: analgosedacijo. To pomeni, da boste med celotnim postopkom brezskrbno spali. Klinika Ortoimplant DENTAL SPA je namreč registrirana za anesteziologijo. To je posebej priporočljivo pri bolj zahtevnih posegih ali za posameznike, ki se izjemno bojijo.

