Plastika je tudi v naših možganih

Vzorci možganov, ki so jih znanstveniki v začetku letošnjega leta pridobili med obdukcijami, so vsebovali več delcev plastike kot pred osmimi leti, je pokazala raziskava. »Koncentracije plastike v možganskem tkivu 92 normalnih posameznikov, povprečno starih med 45 in 50 leti, so bile 4800 mikrogramov na gram ali 0,5 odstotka skupne možganske teže,« je dejal vodilni avtor študije Matthew Campen, profesor na Univerzi v Novi Mehiki. V primerjavi z vzorci možganov iz leta 2016 je to približno 50 odstotkov večji delež plastike, je dejal Campen.

To povečanje kaže le na izpostavljenost, ne pa tudi potencialne poškodbe možganov. Ni jasno, ali so ti delci tekoči, ali vstopajo in izstopajo iz možganov, ali se kopičijo v tkivih in spodbujajo bolezni. Znanstveniki poudarjajo, da so potrebne nadaljnje raziskave, ki bodo razkrile, kako, če sploh, plastični delci vplivajo na celice in ali imajo toksikološke posledice.

Različne študije so jo našle v srcu, žilah, pljučih, modih, gastrointestinalnem traktu in placenti.

Raziskovalci so dodali še, da je bilo v možganskih vzorcih od 7 do 30 odstotkov več plastike kot v ledvicah in jetrih. Vzorce so vzeli s frontalnega korteksa, ki je povezan z razmišljanjem in spominom. Po eni teoriji se plastika po telesu premika z maščobami, ki jih zaužijemo, in jih telo dostavi organom, ki ljubijo lipide, možgani pa so na vrhu tega seznama, pove Campen. Človeške možgane sestavlja približno 60 odstotkov maščobe.

Različne študije so sicer doslej plastiko našle že v srcu, žilah, pljučih, modih, gastrointestinalnem traktu in tudi v placenti. Zdravniki sicer svarijo pred paniko, saj dandanes povsem brez plastike ne gre. Lahko pa seveda poskušamo zmanjšati izpostavljenost plastiki in ne uporabljamo plastenk, plastičnih posod za shranjevanje in vrečk.