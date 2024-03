Pet živil z več železa od špinače

Železo sodi med minerale, ki so nepogrešljivi za dobro zdravje in počutje. Sodeluje namreč pri tvorjenju hemoglobina, ki po krvi prinaša kisik v vse organe.

Železo telo dobi s prehrano. Tistega iz živalskih virov sicer lažje izkoristi, a to ne pomeni, da železo iz rastlinskih virov ne vpliva na zdravje. Je pa dobro vedeti, katera živila so z njim najbogatejša in ga vsebujejo veliko več od špinače, ki ima v 100 gramih 2,71 miligrama tega elementa, piše FoodData Central.

Čičerika: 2,8 miligrama v 100 gramih

Okusno živilo, odlično kot prigrizek, v solatah, v juhah ali kot priloga ob dokajšnji količini železa vsebuje še vitamine A, K, C in folno kislino ter minerale kalij, fosfor, magnezij, selen in mangan.

Kot stročnica je bogata še z beljakovinami in vlakninami, zato je nepogrešljiva sestavina zdrave prehrane.

Čičerika vsebuje veliko beljakovin, vlaknin in železa. FOTO: 5second/Gettyimages

Kvinoja: 4,5 miligrama v 100 gramih

Psevdožito kvinoja je pogosto imenovano kar mama vseh žit, saj se ponaša z zelo visoko prehransko vrednostjo.

Vsebuje aminokislino lizin, mnoge antioksidante, vitamine B kompleksa, vitamin E in številne minerale.

Mogoče jo je pripraviti na različne načine in z rednim umeščanjem na jedilnike povečati vnos železa.

Z rednim umeščanjem kvinoje na jedilnike se poveča vnos železa. FOTO: Bartosz Luczak/Gettyimages

Leča: 6,51 miligrama v 100 gramih

Še ena stročnica, znana po visokem odmerku beljakovin, vlaknin, v njej je veliko folne kisline, mangana, vitamina B6, fosforja in ogromno železa.

Indijski oreščki: 6,68 miligrama v 100 gramih

Leta 2014 je časopis Journal of Food Science and Technology objavil podatek, da indijski oreščki vsebujejo visoko količino železa.

Ob njem pa še magnezij, fosfor, kalij, cink, selen, niacin, vitamin C …

Indijski oreščki vsebujejo visoko količino železa. FOTO: Profimedia

Čia semena: 7,72 miligrama v 100 gramih

Izjemno hranljiva semena, polna nenasičenih maščobnih kislin, antioksidantov, vlaknin in železa.

Čia semena so zato dobrodošla popestritev juh, solat, smutijev, lahko jih dodate jogurtu ali žitom za zajtrk.

Bogastvo zdravih maščob, vlaknin in železa. FOTO: Kvladimirv/Gettyimages

Dobro je vedeti: telo železo lažje izkoristi, kadar je z njim bogata hrana zaužita skupaj z vitaminom C.