Odlična pijača za zdrava jetra in srce ter dobro prebavo

Sirotka je naravni napitek, ki nastane kot stranski produkt pri izdelovanju skute ali sira. Vsebuje veliko manj maščob in s tem kalorij kot mleko, kljub temu so v njej bogato zastopani vitamini B kompleksa, vitamin E, številni minerali in mlečni sladkorji, ki so pomembni za dobro delovanje možganov.

Za pozitivne učinke sirotke naj bi je na dan spili vsaj pol litra, najbolje zjutraj pri zajtrku, a njen učinek je opazen tudi, če jo pijemo čez dan.

Kaj vse zmore ta, velikokrat zapostavljena pijača?

Varuje zdravje jeter

Poškodbe in bolezni jeter so najpogosteje posledica nezdravega življenjskega sloga, ki lahko pripelje do zamaščenosti jeter, ciroze, tudi hepatitisa.

Ta skromna pijača vsebuje beljakovino beta-laktoglobulin, ki telo oskrbuje z aminokislinami BCAA (aminokisline z razvejano verigo).

Te spodbujajo regeneracijo jeter in so zlasti koristne za osebe, ki se soočajo s cirozo ali drugimi boleznimi tega organa.

Pomaga pri hujšanju

Sirotka vsebuje veliko beljakovin, ki povečujejo mišično maso in zagotavljajo sitost. Ob tem telesu dovaja le malo energije: v 100 gramih ima 26 kalorij, zato je odlična pijača za vse, ki želijo shujšati.

Beljakovine v sirotki namreč med drugim povečujejo količino hormonov, ki pomagajo nadzorovati tek.

Pol litra na dan za zdravje. FOTO: Madeleine_steinbach/Gettyimages

Pomaga pri zaprtju

Zaradi sestave sirotka pozitivno vpliva na prebavo in pomaga pri zaprtju ter napihnjenosti.

Ob tem zaradi v njej prisotne mlečne kisline skrbi za pravilno vrednost pH v prebavilih in zdravo črevesno mikrofloro.

Blaži stres in premaguje utrujenost

Zaradi specifične sestave sirotka spodbuja nastajanje serotonina v možganih, s tem blaži občutek utrujenosti in stres.

Vsebuje še triptofan, aminokislino, ki pozitivno vpliva na spanec in izboljšuje razpoloženje.

Uravnava količino maščob v krvi

Priporočljiva je za vse, ki imajo težave s povišano količino maščob v krvi.

Pomaga namreč pri nadzorovanju količine slabega holesterola in trigliceridov.

Pomaga pri izgradnji mišične mase

Ne le tista v prahu, ki je sestavina beljakovinskih praškov, tudi sirotka v tekoči obliki pozitivno vpliva na izgradnjo mišične mase in je zato idealna za športnike ter priporočljiv napitek po vadbi.

Večina športnikov beljakovine iz sirotke uživa v obliki prahu. FOTO: Jirkaejc/Gettyimages

Niža krvni tlak

Redno uživanje sirotke pripomore k zdravju srca in ožilja. Ne zgolj, ker uravna krvne maščobe, temveč tudi, ker niža krvni tlak in količino sladkorja v krvi.