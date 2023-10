Šest živilskih skupin, ki nam pomagajo do sijoče kože

Mladost, jasno, ni večna, zakaj pa ne bi bila daljša! Z nekaj truda in discipline namreč lahko ohranjamo mladosten sijaj ter sijočo in napeto kožo, pri tem pa je poleg ostalih zdravih življenjskih navad ključna izbira jedilnika. Živila, o katerih si lahko preberete več v nadaljevanju, pa ne bodo le poskrbela za naš največji organ, ampak bodo izboljšala tudi kognitivne funkcije in pomagala ohranjati ostrino uma, morda pa celo podaljšala življenje, so prepričani nekateri, ne nazadnje so med drugim bogata z antioksidanti, klorofilom in omega-3 maščobnimi kislinami. Takšnih živil oziroma skupin živil je šest, zato poskrbite, da bodo doma vedno v zalogi in na krožniku. Kot prigrizek, malica ali glavna jed.

Zelenjava

FOTO: Getty Images/iStockphoto

In to kar se da raznolika, veliko koristi nam bo prinesla predvsem temno zelena. Vitamini A, C, E in K, minerali, vlaknine in druge pomembne učinkovine bodo hranili možgane in preprečevali celične poškodbe, klorofil pa bo oviral delovanje prostih radikalov, ki napadajo našo mladost. Temnejša ko je zelenjava, več klorofila vsebuje! Antioksidanti, predvsem lutein, spodbujajo hidracijo in elastičnost kože ter varujejo pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov, ki so sicer izredno neprijazni do kože, tudi nevarni. Vitamin A krepi obrambno sposobnost kože in hrani lase, C pa spodbuja proizvodnjo kolagena ter preprečuje nastanek gub. E velja za eliksir lepote in zdravja, K pa zmanjšuje vnetja. Ohrovt, vodna kreša, blitva, brokoli in špinača naj bodo redno na jedilniku, privoščimo si tudi zeleni čaj, ki pomaga odpravljati posledice poškodb kože, sladki krompir, ki je bogat z antioksidantom betakarotenom oziroma provitaminom A, ter rdečo papriko, ki je izredno bogata z vitaminom C in drugimi antioksidanti.

Vitamin C spodbuja proizvodnjo kolagena.

Olja

FOTO: Getty Images/iStockphoto

Rastlinska olja med drugim vsebujejo maščobne kisline in antioksidante, zato naj bodo reden dodatek jedem. Kokosovo olje preprečuje pojav starostnih peg, ekstra deviško olivno olje pa vsebuje skvalan, učinkovino, ki izdatno vlaži kožo. Olivno olje ob tem izboljšuje elastičnost ter preprečuje pojav gub. Je bogato z antioksidanti in preprečuje delovanje prostih radikalov. Pomagalo naj bi preprečevati pojav alzheimerjeve bolezni, pri tem pa je učinkovito tudi avokadovo olje, kažejo nekatere študije. Avokadovo olje je bogato še z vitaminom A in koži vrača sijaj, sam plod pa vsebuje dragocene karotenoide, ki preprečujejo škodo zaradi vpliva sončnih žarkov.

Olivno olje izboljšuje elastičnost kože ter preprečuje pojav gub.

Stročnice

FOTO: Getty Images/iStockphoto

Bogate so z vlakninami, beljakovinami, minerali, kakovostnimi ogljikovimi hidrati in vitaminom B. Pomagajo ohranjati kognitivne sposobnosti, z antioksidanti pa preprečujejo nevarna obolenja in ohranjajo mladosten videz. Antociani in izoflavoni pomagajo preprečevati škodo zaradi ultravijoličnega sevanja, onesnaženega okolja in vnetja, saponini in fitosteroli se bojujejo proti pojavu gub. Leča, fižol in grah ter druge stročnice naj bodo na jedilniku kar se da pogosto, svetujejo strokovnjaki, ne nazadnje učinkovito spodbujajo tudi presnovo, ki je ključna pri izločanju strupov iz telesa.

Oreščki

FOTO: Getty Images/iStockphoto

Vsebujejo beljakovine, antioksidante, vitamine, minerale in nenasičene maščobe. Mandlji so bogati z vitaminom E, ki varuje kožo pred škodljivimi ultravijoličnimi žarki, odpravlja poškodbe tkiv in ohranja hidracijo ter preprečuje gube. Orehi vsebujejo dragocene omega-3 maščobne kisline, ki krepijo kožne celice in varujejo pred posledicami sončnih žarkov. Brazilski oreški so bogati s selenom, ki skrbi za elastičnost kože, glutation, močan antioksidant, pa spodbuja prenovo kože in preprečuje nastanek gub. Oreški so sicer izredno zdravo živilo, ki so kot prigrizek naši zavezniki pri odpravi odvečnih kilogramov, skrbijo pa tudi za kognitivne sposobnosti.

Sadje

FOTO: Getty Images/iStockphoto

Skupina je eden največjih zaveznikov zdravja in dobrega počutja, zanj bo hvaležna tudi koža, saj jo sočni plodovi ohranjajo čisto in sijočo. Z bogato zalogo vitaminov skrbijo za zdrav lesk in varnost pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Antioksidantov in vitaminov v sadju ne manjka, izredno pomembni pa so antociani, ki so naš ščit pred soncem in onesnaženjem. Izredno mogočen sadež je papaja, bogata z antioksidanti in vitamini, prav nič ne zaostajajo borovnice. Ne zanemarimo niti granatnega jabolka, ki mu znanost pripisuje številne čudodelne lastnosti, predvsem pa preprečuje vnetne procese v telesu in škodo zaradi prostih radikalov.

Fermentirana živila

FOTO: Getty Images/iStockphoto

Pomagajo krepiti odpornost in skrbijo za vsesplošno zdravje. Kislo zelje, kombuča, probiotični jogurt, kefir, sirotka in druge dobrote so bogati z antioksidanti, ki se učinkovito borijo proti staranju, skrbijo za mladosten videz in napeto kožo ter obnavljajo elastičnost, obenem pa so dragocena podpora zdravi prebavi in skrbijo za izločanje strupov iz telesa.