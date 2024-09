Odličen sadež za mladosten videz, boljši spanec in zdrave oči

Obstaja veliko barv, oblik, velikost sladkega in sočnega grozdja. Nastopila je sezona tega sadja in dobro jo je izkoristiti. Grozdje namreč ni samo okusno, je tudi zelo zdravo.

Nekaj njegovih najizrazitejših učinkov izpostavlja Healthy Guide.

Bogastvo hranljivih snovi

Sicer je odvisno od sorte in tudi od barve, a v vseh jagodah je veliko število hranljivih snovi, kot so minerali kalcij, magnezij, kalij in cink ter vitamini folna kislina, drugi vitamini B kompleksa, C, K in A.

Ne gre pozabiti še na antioksidante in vlaknine, ki so pomembni dejavniki v zagotavljanju zdravja.

Izvrstno je za zdravje oči

Med antioksidanti v črnem grozdju izstopa resveratrol, ki igra veliko vlogo v nižjem tveganju za poškodbe mrežnice.

V grozdju sta še lutein in zeaksantin, polifenola, ki nižata količino oksidativnega stresa in varujeta zdravje mrežnice, ščitita pred rumeno pego in pojavom sive mrene.

FOTO: Ruiruito/Gettyimages

Pomaga pri alergiji in krepi odpornost

Več raziskav je pokazalo, da v grozdju prisotni kvercetin in vodotopni rastlinski pigmenti antocijanini pomagajo pri blaženju alergij, simptomov astme in preobčutljivosti na pelod.

Kvercetin in drugi antioksidanti v kombinaciji z vitamini ter minerali v grozdju krepijo odpornost.

Pomaga do boljšega spanca

Grozdje je naravni vir melatonina, hormona spanja.

Ob tem se pod vplivom sladkih jagod v telesu tvori serotonin, ki prav tako pripomore k boljšemu nočnemu počitku.

Ohranja mladost

Kot že rečeno vsebuje grozdje veliko antioksidantov polifenolov in flavonoidov, ki v telesu nižajo količino vnetji, ohranjajo zdrav krvni obtok, pozitivno vplivajo na zdravje možganov in ohranjajo mladosten.

Črno ali rdeče grozdje zaradi resveratrola varuje pred nevrodegenerativnimi boleznimi, kot je Alzheimerjeva bolezen in zagotavlja zdravje srca ter ožilja.

FOTO: Martinan/Gettyimages

Niža tveganje za kronične bolezni

Zaradi zmanjševanja vplivov prostih radikalov v telesu in s tem nižanja količine vnetnih procesov grozdje varuje pred številnimi kroničnimi boleznimi, kot so rakava obolenja, bolezni srca, artritis, sladkorna bolezen …

Skrbi za zdravo srce

Zaradi vlaknin in drugih v njem zastopanih snovi grozdje pomaga pri uravnavanju količine holesterola v krvi in skrbi za pravo razmerje med dobrimi in slabimi krvnimi maščobami.

Ker vsebuje kalij, niža količino natrija ter tako pozitivno vpliva na krvni tlak.

Ob tem je vendarle treba povedati, da sladke jagode vsebujejo veliko sladkorja, zato naj se diabetiki in osebe z povišanim krvnim sladkorjem o primerni količini grozdja posvetujejo z zdravnikom.