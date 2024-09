Od zdravih zob je odvisno tudi zdravje

Kako pomembna je skrb za zobe, se zavemo, ko nas kateri boli ali celo kateri izpade. Lep nasmeh krepi samozavest, od zdravih zob pa je odvisno tudi zdravje.

Znatna izguba zob lahko poveča tveganje smrti zaradi bolezni srca, možganske kapi in drugih srčno-žilnih bolezni, kažejo izsledki nedavne raziskave. Slabo ustno zdravje je eden od dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni, ki so vodilni vzrok smrti po svetu. Slaba ustna higiena in izguba zob omogočata škodljivim bakterijam vstop v krvni obtok, kar je vzrok okužb, ki lahko poškodujejo srce.

Preučevali podatke iz 12 raziskav

Na zdravje srca sicer vplivajo številni dejavniki, tudi telesna vadba, prehrana in slabe razvade, kot je denimo kajenje, pa seveda različne bolezni. Raziskovalci so preučevali podatke iz 12 raziskav, ki so spremljale oralno zdravje in bolezni srca in ožilja pri ljudeh, starih od tri do 49 let. Tisti, ki so izgubili vse ali večino svojih zob, so imeli 66 odstotkov večje tveganje smrti zaradi težav s srcem v primerjavi s tistimi, ki so imeli večino svojih zob. Raziskovalci so upoštevali starost, kajenje in druge dejavnike, povezane z boleznijo srca, a kljub temu je tveganje ostalo, kar je še okrepilo povezavo med znatno izgubo zob in boleznimi srca in ožilja ter smrtnostjo zaradi teh.

Dvakrat na dan si jih umijemo s pasto in ščetko, obvezna je tudi uporaba nitke. FOTO: Getty Images

Raziskava sicer ni potrdila oziroma dokazala, da izguba zob povzroči bolezni srca, je pa opozorila na povezavo, ki je ne gre zanemariti. Ravno nasprotno: ustna higiena in skrb za zdravje zob nista pomembni le zaradi samozavesti, pač pa tudi zdravja in bi lahko bili pomembna strategija za zmanjšanje srčno-žilnih bolezni, zlasti pri starejših odraslih in populaciji z omejenim dostopom do zobozdravstvene oskrbe.