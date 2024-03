Obvezno za lepe zobe in svež zadah

Obnovimo pravila dobre ustne higiene.

Zobe si moramo redno umivati

Zobe si umivamo dva- ali trikrat na dan oziroma po vsaki jedi. Po ščetkanju je nujna uporaba nitke, saj ščetine krtačke ne sežejo do stičnih ploskev med zobmi.

Za večje medzobne predele, kjer se je dlesen že umaknila, uporabljamo medzobne ščetke. Ustne vode in prha pripomorejo k zobni higieni.

Na koncu si s posebnim strgalom očistimo še jezik. Uporabljamo kreme s fluoridi.

Zobna ščetka

Najpogostejša napaka je, da si mnogi kupimo pretrdo. Edina prava in priporoč­ljiva izbira je mehka zobna ščetka. Najboljša je navadna ščetka, ki pa mora biti kakovostna.

Kdaj jo je treba zavreči? Ne čakajmo, da bo videti malone kot regratova lučka, torej stran s cvetočimi ščetkami!

Ščetka naj bo mehka in kakovostna. FOTO: Gettyimages

Čiščenje zobnih oblog

Vsaj enkrat na leto naj ga opravi zobozdravnik. Očisti mehke in trde zobne obloge nad in pod dlesnijo z ultrazvočno konico, nato s peskanjem odstrani zunanje zabarvanje zob, na koncu pa jih še spolira.

Znebimo se zadaha

Če imamo ustni zadah, naj nas pregleda zobozdravnik. Ugotovljeno je namreč, da večinoma izvira iz ustne votline, v majhnem deležu pa iz prebavnega trakta.

Da zadah odpravimo, je treba sanirati bolezenske spremembe v ustni votlini. Zobozdravnik očisti zobni kamen, opravi parodontalno terapijo, zdravi bakterijska, virusna in glivična obolenja ter popravi zobe z gnilobo.

S tem odstrani bakterije, ki tako ne izločajo več bakterijskih produktov, ki so glavni krivec neprijetnega vonja. Če se ustnega zadaha nismo znebili, je lahko vzrok v prebavnem traktu.

Vzrok za slab zadah je lahko v prebavnem traktu. FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Obiščimo ustnega higienika

Dobra ustna higiena in redni obiski pri zobozdravniku so ključni pri preprečevanju zobnih in ustnih bolezni. Vse več ljudi se odloča za obisk ustnega higienika, ki poduči o pravilni ustni higieni in vzdrževanja zdrave ustne votline ter pomaga pacientom na ortodontskem zdravljenju.

Odstrani trde zobne obloge, peska zobe, odstrani razne temne obloge na zobeh, zato so po postopku tudi bolj beli.