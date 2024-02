Zakaj ni dobro, da si grizemo nohte?

Pogosto se sploh ne zavedamo, da si grizemo nohte, neprijetna razvada pa običajno spremlja stresne okoliščine in nelagodno počutje. Pogosteje si jih grizejo otroci, a tudi približno 15 odstotkov odraslih. Nekje do 30. leta se velika večina odvadi škodljivega početja.

Z nohti v ustno votlino prenesemo številne klice.

Zakaj škodljivega? Ker grizenje nohtov ne vpliva zgolj na videz naših rok, ampak lahko povzroča tudi zdravstvene težave. Za nohti se namreč nabirajo bakterije in virusi, ki jih tako prenašamo v usta in organizem ter tvegamo morebitne okužbe. Mikrobi lahko zaidejo celo v črevesje in povzročijo bolečino v trebuhu in drisko. V obdobju sezonskih obolenj z grizenjem nohtov pripomoremo k širjenju prehladov in viroz ter bakterijskim okužbam. Niso nemogoče niti virusne bradavice, ki nastanejo v poškodovani koži ob nohtu in se nato prenesejo na obraz, najraje v predel okoli ust.

Običajno si jih grizemo, ko smo napeti. FOTO: Siphotography/Getty Images

Okužbe in poškodbe

Z vztrajnim grizenjem si lahko poškodujemo nohtno posteljico in obnohtno kožico, kar lahko povzroči boleča vnetja okoli nohta, ta lahko v skrajnem primeru celo odpade. Grda razvada ne prizanaša niti zobem, ki se lahko ob pogostem grizenju poškodujejo, tako tudi dlesni, zobje se sčasoma lahko premaknejo. Kdor grize nohte, je bolj ogrožen za pojav bruksizma ali škrtanja z zobmi. Z nohti v ustno votlino prenesemo številne klice, ki se lahko v ustih zadržujejo in razmnožujejo ter tako povzročajo slab zadah.

Pri trdovratni razvadi pomaga, da ugriznemo v kaj drugega.

Razlogov, da opustimo škodljivo razvado, je torej več kot dovolj. Na poti do uspeha nam lahko pomagajo lepo oblikovani in nalakirani nohti, četudi kratki. Urejenih nohtov ne bomo kar tako tlačili v usta, če je mogoče, si privoščimo manikiro, kjer nam bodo svetovali tudi o negi rok. Če nam gre odvajanje slabo, nosimo rokavice, ko je le mogoče. Na manikiri nam lahko izdelajo tudi nohte iz gela ali nam prilepijo umetne, a to ne bo mogoče, če so nohti in kožica okoli njih poškodovani zaradi tveganja okužbe. Mnoge od grizenja odvrne lak z grenkim okusom, a ta ne prepreči napadanja obnohtne kožice, nekaterih pa neprijeten okus niti ne moti.

Takšne roke niso niti najmanj privlačne. FOTO: Putra Amar/Getty Images

Pri trdovratni razvadi pomaga tudi, da ugriznemo v kaj drugega, na primer gumijasto zapestnico, ali pa se zamotimo z drugim početjem, denimo z gnetenjem obročka ali žogice proti stresu. Da imate težavo, opomnite tudi bližnje, ki vas bodo udarili po prstih vsakič, ko bodo ti hoteli romati v usta.