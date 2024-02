Pozor: zaradi zobnega aparata je večja možnost za obloge (FOTO)

Kakšna škoda bi bila, če bi bili po dolgotrajnem ortodontskem zdravljenju poravnani zobje gnili, dlesni pa vnete. Zato je ustna higiena med uporabo zobnega aparata še pomembnejša kot sicer, navodila strokovnjakov pa je treba dosledno upoštevati.

Zobje naj bodo poravnani in zdravi! FOTO: Marianvejcik/Getty Images

Več različnih ščetk

Slaba plat zobnih aparatov, predvsem fiksnih, je namreč to, da imajo veliko skritih kotičkov, v katerih se nabira hrana. Tako se občutno poveča verjetnost nabiranja zobnih oblog, ki so skupek mikroorganizmov: ti bodo napadli zobe, če jih ne bomo pravočasno odstranili, povrhu pa še stik med zobom in dlesnijo ter ustvarili obzobni žep, ki vodi v vnetje dlesni. Uporabniki zobnih aparatov tako med ortodontskim zdravljenjem potrebujejo več različnih zobnih ščetk (o ustrezni trdoti in gostoti ščetin bo svetoval ortodont), od čopastih, medzobnih do tistih z utorom, in pripomočkov, s katerimi lahko dosežejo vse kotičke, medzobne prostore in ploskve, nekateri proizvajalci pa ponujajo tudi prilagojene električne ščetke, ki pomagajo opraviti zahtevno delo.

10 minut si moramo vsakokrat vzeti za nego zob in ustne votline.

Za umivanje zob je treba uporabljati kremo s fluorom, priporočljiva je ustna voda, pomaga tudi zobna prha – a pozor! Moč curka je premajhna za temeljito čiščenje, zato prha odstrani samo večje delce hrane. Če aparat nosi mlajši otrok, naj pri čiščenju nujno sodelujejo starši.

Da se izognemo zapletom, redno hodimo na preglede. FOTO: Phoenixns/Getty Images

Uporabniki zobnih aparatov si morajo zobe očistiti po vsaki jedi, tudi nitkati. V povprečju mora zobna higiena trajati okoli 10 minut, če opravimo hitreje, smo bili najverjetneje površni. A z vztrajnostjo bo tudi čiščenje postalo rutina in ne bo več nadležno opravilo, zagotavljajo strokovnjaki, ki še spodbujajo, da številni tudi po koncu ortodontskega zdravljenja ohranijo dobre higienske navade. V pomoč naj nam bo zobozdravnik, ki naj redno preverja zdravje zob in opozori na morebitno kopičenje oblog ter pravočasno odpravi posledice.