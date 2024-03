Nikoli jih ne stiskamo, saj bo le še slabše

Akne, mozolji in ogrci so precej pogosta kožna stanja, vendar z različnimi ozadji in značilnostmi. Vnetne akne ali, pogovorno, mozolje uvrščamo med najpogostejša dermatološka obolenja, gre namreč za spremembe na koži, ki se pojavljajo na predelih z veliko lojnicami, torej na obrazu, vratu, hrbtu in prsnem košu.

»Vzrokov za nastanek je več, med drugim so to čezmerno izločanje loja, dednost, androgeni hormoni, poroženevanje kože in bakterija Propionibacterium acnes. Ti dejavniki povzročajo zamašitev izvodila dlačnega mešička z značilnim vnetjem,« pojasnjuje Yana Targonskaya, dr. med., spec. dermatovenerologije iz Medicinskega centra Barsos. »Ogrci so pravzaprav nevnetne akne oziroma blokirani in razširjeni lojni kanali, ki povzročajo vidne črne pike na koži. Gre za z lojem in poroženelo kožo zamašene dlačne folikle.«

Največkrat jih povzroči kombinacija več dejavnikov. FOTO: Yusuke Ide/Getty Images

Skrbimo za prehrano

V puberteti so hormonske spremembe res velike, saj se poveča izločanje spolnih hormonov: »To lahko povzroči povečano izločanje loja v koži, kar zamaši pore in ustvari ugodno okolje za razvoj aken, mozoljev in ogrcev. Pojavnost aken je tako najpogostejša ravno v puberteti. Po nekaterih raziskavah ima težave z aknami, navadno na obrazu, okrog 80 odstotkov najstnikov, vendar večinoma le z blažjimi simptomi. Večje dermatološke težave ima po naših podatkih malo več kot desetina najstnikov.« A ne le najstniki, tegobe lahko doletijo tudi odrasle, in sicer zaradi številnih dejavnikov, denimo hormonskih sprememb, stresa, nepravilne prehrane, neustrezne nege kože in genetskih dejavnikov. »Večinoma gre za kombinacijo dejavnikov. Ena od dermatoloških raziskav je na primer pokazala, da stres sam po sebi ne povzroča aken, jih pa v primeru obstoja lahko poslabša,« nadaljuje sogovornica.

Spodbuden je podatek, da lahko akne, mozolje in ogrce vsaj delno, če ne povsem, preprečimo z ustrezno nego kože, uravnoteženo prehrano, zadostnim pitjem tekočine, redno telesno aktivnostjo in izogibanjem izdelkom, ki dražijo kožo posameznika. »A tako kot smo različni ljudje, imamo vsak svoj način boja proti kožnim težavam. Skratka, če opažamo, da določen tip hrane tako ali drugače vpliva na pojavnost aken, se ga čim bolj izogibajmo. Je pa zelo pomembno, da se izogibamo tudi stiskanju aken, saj lahko to poslabša stanje kože,« poudarja strokovnjakinja in svetuje, da ob pojavu tegob kožo ohranjamo čisto in hidrirano ter uporabljamo izdelke s sestavinami, ki pomagajo zmanjšati vnetje in preprečiti zamašitev por. »Če pa se stanje poslabša, je priporočljivo poiskati pomoč dermatologa,« poudari in za redno nego kože, nagnjene k aknam, mozoljem in ogrcem, priporoča izdelke s salicilno kislino, benzoil peroksidom, ki uničuje bakterije Propionibacterium acnes, ali retinoide.

Najstniki jih imajo največ. FOTO: Maksym Belchenko/Getty Images

»Pomembno je tudi, da se izogibamo pretiranemu umivanju in agresivnim izdelkom, ki lahko dražijo kožo. Vsak dan jo očistimo z mlačno vodo in čistilnimi geli, ki odstranijo odvečno maščobo. Priporočamo tudi redni piling. Za dekleta je pomembno, da zvečer dobro odstranijo vsa ličila,« sklene sogovornica.