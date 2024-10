Nevarna napaka: zastrupitev z gobami je lahko smrtno nevarna

Vse strupene gobe povzročajo bruhanje in bolečine v trebuhu. Drugi simptomi se zelo razlikujejo glede na vrsto. Na splošno so gobe, ki povzročijo simptome zgodaj (v 2 urah) po zaužitju, manj nevarne kot tiste, ki povzročijo simptome šele pozneje (običajno po 6 urah). Pri zastrupitvi so še posebej ogroženi otroci in starejši ljudje, saj lahko že majhne količine gob povzročijo težave.

Če se oseba po uživanju gob slabo počuti, mora takoj poiskati zdravniško pomoč. V nobenem primeru ne sme izvajati zdravljenja brez zdravniških navodil. Celo na videz neškodljivi ukrepi, kot je siljenje na bruhanje, imajo lahko resne posledice, na primer vstop bruhanja v pljuča. Pitje mleka lahko celo poviša absorpcijo strupa, navaja BfR.bund.de.

Če se prebavne težave začnejo 6 do 24 ur po zaužitju, obstaja možnost zelo resne toksičnosti amatoksinov, nekatere snovi pa lahko povzročijo tudi odpoved ledvic.

Zgodnji simptomi, ki prizadenejo možgane in hrbtenico

Med gobe, ki povzročajo zgodnje simptome, ki vplivajo na možgane in hrbtenjačo, spadajo halucinogene gobe, ki vsebujejo halucinogen psilocin. Najpogostejše so pripadnice rodu Psilocybe, vendar psilocibin vsebujejo tudi nekatere druge vrste, piše MSD Manual.

Oljkov livkar je videti podoben lisičkam, a je strupen. FOTO: Ivan Marjanovic/Shutterstock

V 15–45 minutah po zaužitju lahko povzročijo slabost in bruhanje. Simptomi se začnejo v 20–90 minutah po zaužitju in vključujejo evforijo, okrepljeno domišljijo in halucinacije. Pogosto se pojavita hiter srčni utrip in visok krvni tlak, pri nekaterih otrocih pa se pojavi vročina. Vendar ti simptomi izginejo brez zdravljenja, resne posledice pa so redke, zato posebno zdravljenje običajno ni potrebno. Če pa je oseba zelo vznemirjena, ji lahko zdravnik predpiše pomirjevalo (npr. lorazepam).

Zgodnji simptomi, ki jih povzroča muskarin

Pri zastrupitvah, ki jih povzročajo številne vrste gob Inocybe (razcepljenke) in nekatere vrste Clitocybe (livke), je strupena snov muskarin. To je kemikalija, ki posnema acetilholin, ki je ena od snovi, ki jih telo uporablja za pošiljanje sporočil med živci (nevrotransmiter). Simptomi, ki se začnejo v 30 minutah po zaužitju, lahko vključujejo:

povečano solzenje in slinjenje,

zožitev zenic,

potenje,

bruhanje, krči v želodcu, driska,

omotica,

mišični krči (fascikulacije),

zmedenost, koma, napadi (občasno).

Čeprav so nekateri od teh resni, ima večina ljudi le blage simptome, ki izginejo v 12 urah. Ljudje s hudimi simptomi dobijo intravenski atropin, zdravilo, ki blokira acetilholin, in skoraj vsi ozdravijo v 24 urah. Brez zdravljenja pa lahko pri hudi zastrupitvi v nekaj urah nastopi smrt.

Zapozneli prebavni in drugi simptomi

Med gobe, ki povzročajo zapoznele prebavne simptome, spadajo zelena mušnica in sorodne vrste gob (tiste rodov Amanita, Gyromitra in Cortinarius).

Zelena mušnica. FOTO: Ana Ivanovič

Zelena mušnica povzroči 95 % smrtnih primerov zastrupitve z gobami. Bruhanje in driska se pojavita v 6–12 urah. Včasih raven sladkorja v krvi nevarno pade (hipoglikemija). Simptomi se za nekaj dni umirijo, nato pa pri ljudeh pride do odpovedi jeter in včasih do odpovedi ledvic.

Zaradi odpovedi jeter koža postane rumena (zlatenica). Pri ljudeh z odpovedjo ledvic se lahko zmanjša uriniranje ali pa se celo ustavi. Včasih simptomi izginejo sami od sebe, vendar približno polovica ljudi s to vrsto zastrupitve umre v 5– 8 dneh. Ljudje z odpovedjo jeter lahko preživijo, če jim presadijo jetra.