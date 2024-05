Nekaj minut za lepo držo: s temi vajami lahko preprečimo bolečine v hrbtenici

Pravilna drža ni pomembna le za samozavesten in privlačen videz, če jo zanemarimo, sčasoma tvegamo glavobole, napetost in bolečine v predelu vratu ter hrbtenice. Takšnih težav je zaradi pretežno sedečega življenjskega sloga vse več, zato je nujno, da v prostem času izvajamo pomembne vaje, ki bodo hrbtenico in vrat obvarovale pred bolečino in okorelostjo: lažje ju je preprečiti kakor pozneje odpravljati, zato nam bo telo nadvse hvaležno za preventivo.

Nekatere vaje lahko izvedemo med delovnim časom.

V sedečem položaju so roke praviloma pomaknjene naprej, sledi pa jim tudi ramenski obroč, sčasoma, če tega ne preprečujemo z redno telovadbo, se lahko hrbtenica ukrivi. Pretegnejo se tudi mišice, ki obdajajo hrbtenico, zaradi nenehnega pritiska se obrabijo medvretenčni diski. Dolgoročno se lahko zaradi neugodnega položaja hrbtenice zmanjša zmogljivost pljuč, zato manj kisika doseže možgane, zaradi česar občutimo utrujenost in padec koncentracije. Dobra novica je vsekakor to, da lahko nepravilno držo preprečimo z nadvse preprostimi vajami, ki jih izvajamo vsak dan. A brez skrbi, potrebujemo le po nekaj minut!

Po delih

Denimo, zidne sklece so nadvse enostavne in nezahtevne, a zelo učinkovite. Hrbtenico postavimo v ravno držo, roke položimo na steno in se enakomerno in počasi dvigujemo ter spuščamo, kakor da bi hoteli zid potisniti proč. Začnemo s serijo petih ponovitev in stopnjujemo do treh serij s po desetimi ponovitvami.

Dolgoročno se lahko zaradi neugodnega položaja hrbtenice zmanjša zmogljivost pljuč.

Položaj deske je ena najučinkovitejših vaj za utrjevanje telesa in krepitev vzdržljivosti, pri tem pa skrbimo tudi za zdravo hrbtenico. Postavimo se na konice nožnih prstov in podlahti ter v povsem ravnem položaju telesa vztrajamo do minuto. Druga možnost je, da se dvignemo na dlani. Če je minuta predolga, lahko vajo izvajamo po 15-sekundnih intervalih z več ponovitvami, vsakokrat pa poskusimo zdržati nekaj sekund dlje, dokler ne dosežemo cele minute.

Za naslednjo vajo se uležemo na trebuh in roke položimo za glavo. Glava je v podaljšku trupa, pogled usmerjen navzdol. Noge so v širini ramen, glava je rahlo dvignjena od podlage. S prsnim košem se dvigujemo čim višje od podlage, pri tem pa stiskamo mišice spodnjega dela hrbta in lopatice približujemo drugo k drugi. Dvigujemo se počasi, pogled ostaja usmerjen v tla, roke in noge ohranjajo položaj. Izvedemo tri serije po deset ponovitev.

Tudi v pisarni

Nekatere vaje pa lahko izvedemo celo med delovnim časom, denimo, zelo preprostega metulja. Sedimo vzravnano, stopala naj bodo povsem v stiku s podlago. Dlani položimo na zatilje, komolce povsem razpremo in tako vztrajamo deset sekund. Komolce približamo in jih nato spet takoj razpremo. Vajo ponovimo čim večkrat in kar se da pogosto.

Sedeč življenjski slog je neprijazen do hrbtenice in zdravja na sploh. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Poskusimo narediti tri serije s po desetimi ponovitvami. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Za razbremenitev hrbtenice in sprostitev vstanemo od pisalne mize, dlani položimo na mizo, roke iztegnemo in stopimo dva koraka nazaj ter rahlo upognemo kolena. Prsni koš potisnemo navzdol, proti mizi, boke pomaknemo rahlo nazaj. Hrbtenica je pri tem povsem vzravnana, dvigujemo in spuščamo se približno minuto. Po koncu stresemo roke in nadaljujemo delo. Še bolje pa je, da si prej privoščimo kratek sprehod!