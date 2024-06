Ne morete shujšati? Preverite te tri hormone

Kaj lahko se v ozadju skriva hormonsko neravnovesje in bi zato morali preveriti tri pomembne hormone, katerih neravnovesje lahko vodi v povišano telesno težo.

Ščitnični hormoni

»Upočasnjena presnova in s tem trdovratni kilogrami so lahko po­sledica nepravilno delujoče ščitnice, ki v tem primeru izloča premalo ščitničnih hormonov. Težava je pogostejša pri ženskah kot moških,« razloži Andreas Eenfeldt, dr. med.

»Drugi simptomi tako imenovane hipotiroze so utrujenost, stalen občutek hladu in suha koža. Posamez­nik, ki ima te težave, se običajno ne zredi za več kot sedem kilogramov,« pojasnjuje in svetuje, da se, če so kilogrami res trdovratni, obrnemo na zdravnika.

Včasih je za trdovratne kilograme krivo hormonsko neravnovesje. FOTO: Shutterstock

Preveriti je treba raven hormona TSH, ki spodbuja delovanje te žleze. »Če je na meji, je dobro preveriti še stanje ščitničnih hormonov T3 in T4, katerih sintezo in izločanje spodbuja TSH, in protitelesa.

Ščitnična protitelesa povzročijo vnetno reakcijo v ščitničnem tkivu in s tem vodijo v nastanek avtoimunskih bolezni žleze metuljčice.

Spolni hormoni

»Tudi spolni hormoni, natančneje njihovo neravnovesje, lahko vplivajo na telesno težo,« nadaljuje Andreas Eenfeldt. »Ženske, ki trpijo zaradi sindroma policističnih jajčnikov, imajo v organizmu spremenjeno raven testosterona in inzulina.

Posledice tega so povišana telesna teža, menstrualne težave, neplodnost, akne in povečana poraščenost po telesu. Prehrana z nizkim deležem ogljikovih hidratov jim lahko koristi pri tem stanju.«

Med menopavzo se spreminja raven estrogena, to obdobje je pogosto povezano z upočasnitvijo presnove in pridobivanjem maščobnih oblog okoli trebuha.

FOTO: Daisy-daisy/Gettyimages

Raziskave kažejo, da nadomestna hormonska terapija z estrogenom lahko pomaga pri dobivanju želene oblike telesa, je pa njen učinek minimalen in mora biti z vidika povečanja drugih zdravstvenih tveganj strogo nadzorovana. Zdravnik ob tem opomni še na eno dejstvo:

»Telo pri dvajsetih je drugačno, kot če štejete dvakrat več let. Dobro je slediti zdravemu načinu življenja, a obenem sprejeti svoje telo takšno, kot je.«

Stresni hormoni

Naslednji mogoč razlog za več kilogramov od priporočljivih je glavni hormon stresa: kortizol. Kadar je v telesu povišana raven tega, je izrazitejši občutek lakote, zaradi preveč zaužite hrane pa se kopičijo kilogrami, zlasti v srednjem delu telesa oziroma na trebuhu.

Najpogostejši vzroki povišanega kortizola so kronični stres, pomanjkanje spanca in nekatera zdravila.

»Treba je vedeti, da so najboljše rešitve v tem primeru sprostitvene tehnike in dovolj spanca. Dodatki, ki obljubljajo zniževanje kortizola v telesu, ne bodo pomagali pri hujšanju, če ne odpravimo osnovnega vzroka, torej obvladovanje stresa,« opozarja Andreas Eenfeldt.

Na hormonsko ravnovesje vpliva tudi hrana. FOTO: Goodmoments/Gettyimages

V izjem­no redkih primerih je za povišano raven tega hormona kriv cushingov sindrom. To je zapletena motnja delovanja žlez z notran­jim izločanjem, ki nastane, če je telo v daljšem obdobju izpostavljeno visokim ravnem kortizola. Nanj nakazujejo simptomi, kot je pridobivanje maščobnih oblog okrog pasu, v zgornjem delu hrbta in na obrazu.

Endokrinolog ga lahko potrdi s testi in predpiše primerno zdravljenje.