Raziskovalci dokazali: jabolčni kis pomaga pri hujšanju

Od leta 1975 se je globalna razširjenost debelosti skoraj potrojila in Svetovna zveza za debelost napoveduje, da bo do leta 2035 več kot polovica svetovnega prebivalstva imela prekomerno telesno težo ali debelost.

V zadnjih letih je jabolčni kis postal vse bolj priljubljen kot zdravilo za hujšanje, pravijo libanonski raziskovalci, ki so se odločili preizkusiti njegov potencial pri 120 mladih (46 moških in 74 žensk; povprečna starost 17 let), ki so imeli prekomerno telesno težo z ITM med 27 in 34.

Nova študija je potrdila pozitiven učinek jabolčnega kisa na hujšanje ter uravnavanje sladkorja in holesterola. Kljub temu je treba pri uživanju jabolčnega kisa upoštevati tudi negativne vidike. Študija dr. Darshne Yagnik z univerze Middlesex je bila objavljena v reviji BMJ Nutrition, Prevention & Health in je potrdila, da lahko jabolčni kis vpliva na hujšanje, uravnava krvni sladkor in holesterol. Nekateri celo verjamejo, da lahko doseže podoben učinek kot svetovno priljubljena injekcija Ozempic.

Študija je vključevala 120 ljudi s preveliko telesno težo, ki so zjutraj pred zajtrkom prejemali jabolčni kis ali placebo. V raziskavi so osebe v skupini, ki je uživala jabolčni kis, izgubile več kilogramov kot placebo skupina. Tisti, ki so uživali največ kisa, 15 mililitrov na dan, pa so v 12 tednih izgubili do 8 kilogramov.

V obdobju 3 mesecev je bilo uživanje jabolčnega kisa povezano s pomembnim padcem telesne teže, indeksa telesne mase (ITM) in ravni glukoze v krvi, trigliceridov in holesterola, kar je raziskovalce spodbudilo k domnevi, da bi bil lahko koristen dodatek pri zdravljenju debelosti. Obdobje treh mesecev je bilo izbrano, da bi se izognili možnemu vplivu druge hrane in pijače ter z vidika njihovega potenciala zmanjšanja apetita in povečanja sitosti. Udeleženci so zapisovali, kaj so jedli v prehranjevalni dnevnik, in posredovali informacije o svoji telesni dejavnosti: dnevniški vnosi in zapisi o telesni dejavnosti so se med skupinami med študijo minimalno razlikovali.

V povprečju so tisti, ki so v tem obdobju pili jabolčni kis enkrat na dan, izgubili 6–8 kg teže in zmanjšali ITM za 2,7–3 točke, odvisno od odmerka.

Pri dnevni količini 5 ml je povprečna teža padla z 79 kg na 74 kg, pri 10 ml se je ta zmanjšala iz 79 kg na 72 kg, pri 15 ml pa je povprečna teža padla s 77 kg na dobrih 70 kg.

Podobno so indeksi telesne mase padli s skoraj 31 na skoraj 29, z nekaj več kot 30 na nekaj več kot 27 oziroma s 30 na nekaj več kot 27.

Padec teže in ITM je bil veliko manjši med tistimi v skupini, ki je prejemala placebo v istem časovnem obdobju: z nekaj več kot 79 kg na nekaj manj kot 79 kg teže in z 30,7 na 30,6 ITM.

Vse 3 različne količine jabolčnega kisa so bile povezane tudi s pomembnim zmanjšanjem obsega pasu in bokov ter deleža telesne maščobe v primerjavi s placebom. Ta zmanjšanja so bila podobna ne glede na odmerek, kar nakazuje, da učinek ni bil odvisen od količine, pravijo raziskovalci.

Uživanje jabolčnega moštnika je bilo povezano tudi z uravnavanjem sladkorja in holesterola, čeprav se zdi, da so bili ti odvisni od velikosti odmerka, pri čemer so bili največji padci med tistimi, ki so jemali 15 ml enkrat na dan.

Vzorec študije je bil majhen, kar bi lahko omejevalo posplošljivost ugotovitev, obdobje 12 tednov pa ni dovolj dolgo, da bi ocenili možne dolgoročne stranske učinke jabolčnega kisa, priznavajo raziskovalci in dodajajo: »Ti rezultati kažejo, da bi jabolčni kis lahko imel potencialne koristi pri izboljšanju presnovnih parametrov, povezanih z debelostjo in presnovnimi motnjami pri debelih posameznikih.«