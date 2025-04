Ena oseba končala na urgenci, vozili totalka (FOTO)

V petek okoli 20.30 je prišlo do trčenja med dvema osebnima voziloma v naselju Spodnji Kamenščak, nedaleč od Ljutomera. Poleg reševalcev in policistov, so pri reševanju nesreče sodelovali tudi gasilci PGD Ljutomer. Slednji so ob prihodu prometno in požarno zavarovali kraj nesreče. Do prihoda reševalcev so nudili prvo pomoč poškodovani osebi, odklopili akumulatorja, z absorbentom nevtralizirali iztekle motorne tekočine, razsvetljevali kraj dogodka in nudili pomoč avtovleki pri nalaganju vozil.

Prišlo je do trčenja dveh vozil. FOTO: Pgd Ljutomer

Prišlo je do trčenja dveh vozil. FOTO: Pgd Ljutomer

Prišlo je do trčenja dveh vozil. FOTO: Pgd Ljutomer

Reševalci Nujne medicinske pomoči ZD Ljutomer so poškodovano osebo prepeljali v Urgentni center Murska Sobota. Cesta je bila v času intervencije zaprta za ves promet. Na Policijski upravi Murska Sobota so potrdili, da je bila ena oseba hudo telesno poškodovana.