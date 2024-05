To je najboljši čas za zajtrk. Ni pomembno le, kaj jemo, ampak tudi, kdaj

Za hujšanje je najbolje, da ne jeste pozno zvečer. Cilj, da končate jesti do 17. ali 18. ure, je lahko zelo koristen. Ampak, vrnimo se k zajtrku.

Primer; če zajtrkujete vsak dan ob 7.45, preden greste v službo, to pomaga določiti vaš cirkadiani ritem za tekoči dan. Obrok pred službo pomaga pri učinkovitosti in produktivnosti. Možgani potrebujejo energijo za dobro delovanje.

Tudi čas zajtrka je idealen, vsaj glede na študijo iz leta 2023, v kateri je sodelovalo več kot 103.000 odraslih.

Raziskovalci so ugotovili, da so imeli ljudje, ki so zajtrkovali pred 8. uro zjutraj in prenehali jesti pred 21. uro zvečer, manjše možnosti za bolezni srca.

Poleg tega ne obstaja nekaj, kot je jesti prezgodaj. Prezgodaj jesti ni problem. Vse je odvisno od vaše rutine. Če z delom začnete ob 6. uri zjutraj, je dobro, da jeste prej. Vendar pa je pomembno biti dosleden, če je le mogoče. Najprej je najpomembnejše, da sploh zajtrkujemo.