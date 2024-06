Nasvet: To dobro uspeva v družbi bazilike

Upoštevanje dejstva, da so nekatere rastline na vrtu dobri in druge slabi sosedje, vpliva na uspeh vrtnarjenja ter na pridelek. Ko gre za paradižnike, ni nič drugače in dobro je vedeti, čigavo družbo imajo najraje. Ne zgolj z vidika estetike, temveč tudi, ker nekatere rastline bogatijo prst, vanjo sproščajo snovi, ki jih paradižnik potrebuje za dobro rast, druge v tleh zadržujejo vlago in preprečujejo rast plevela, tretje pritegnejo opraševalce, ki oprašijo tudi cvetove paradižnika, nekatere nase privabijo škodljivce in plodovke so posledično pred njimi varne. Oglejmo si nekaj rastlin, v družbi katerih paradižniki uspevajo bolje.

Vonj odganja škodljivce

Bazilika se odlično poda v paradižnikove jedi in odlična je tudi kot soseda njegovih sadik na vrtu, saj zaradi vonja odganja škodljivce. Enak učinek imajo druge dišavnice, paradižnikove škodljivce namreč odvrača njihov močni vonj.

Naslednja dobra soseda je škrlatna deteljica. Razlogov, zakaj jo posaditi na gredice, je več: v zemljo iz korenin sprošča dušik, ta spodbuja rast rastlin, poleg tega ustvarja zastirko in preprečuje širjenje plevela ter izsušitev zemlje. Hkrati pritegne čebele in čmrlje, ki so glavni opraševalci. Boraga ali boreč prav tako na več načinov koristi paradižnikom: med drugim s svojimi cvetki pritegne opraševalce ter škodljivce plodovke, tako je ta, ker se naselijo na sosedi, pred njimi varna.

Lepa in koristna

Kapucinka je lepa na pogled in koristna v družbi paradižnikov. Zemljo okoli njih varuje pred plevelom in izsušitvijo, tako kot boraga pritegne običajne škodljivce paradižnika ter jih tako ščiti pred njimi. Da bi bila res učinkovita zaščita, jo posadite čim bliže paradižniku.

Grobeljnik, ki ima lepe bele cvetove, privabi neljube goste, ki sicer napadajo paradižnik, solata, posajena med sadike, ohranja vlažno prst in preprečuje rast plevela, paradižniki ji v zameno zagotavljajo senco in jo varujejo pred močnim soncem.

Koper je začimba, ki se poda v mnogo jedi in paradižnike varuje pred škodljivci ter je zato njihov dobri sosed, ne smete pa pustiti, da se preveč razraste, saj iz zemlje črpa snovi, ki jih plodovka potrebuje za rast.

Naravni repelent

Stebla buč in listi, ki plezajo med paradižniki, tem zagotavljajo zaščito pred sušo in plevelom. Kombinacija je zlasti odlična rešitev na majhnih vrtovih. Tako kot tudi kombinacija korenja in paradižnika. Slednji občutljivemu korenju zagotavlja senco, z vsakim puljenjem korenčka se rahlja zemlja, kar plodovkam močno odgovarja.

Tagetesi so znani zavezniki lepega vrta, saj ga varujejo pred škodljivci. Posadite jih okoli grede s paradižniki in hvaležni si boste. Drobnjak, tako kot druge sorodnice čebule, je odlična družba za paradižnike, žajbelj privabi opraševalce in odvrača škodljivce rdečih plodovk. Origano je nepogrešljiv v paradižnikovih jedeh, posajen ob njem deluje kot naravni repelent. Ko zacveti, postane mamljiv za opraševalce. Tako kot sončnice. Iz več razlogov jih je dobro saditi ob paradižnik: privabijo opraševalce, varujejo zemljo pred izsušitvijo in pritegnejo škodljivce, ki ga zato ne napadajo. In za konec še peteršilj: varuje pred škodljivci in pritegne koristne žuželke, kot so pikapolonice, ki se hranijo z ušmi.

Borago posadimo čim bliže paradižniku.