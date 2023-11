Žlica medu ublaži kašelj

Kašelj telesu pomaga pri zdravljenju in zaščiti pred vdorom neželenih snovi v telo. Poznamo več vrst kašlja, in sicer glede na trajanje, zvok in podobno. Akutni se začne nenadoma in traja od dva do tri tedne. Subakutni kašelj ostane tudi po tem, ko infekcijo prebolimo, in traja od tri do osem tednov. Kadar kašljamo več kot osem tednov, nas muči kronični kašelj.

Lahko je suh ali produktiven, pri čemer slednje pomeni, da izkašljujemo sluz. Nekatere vrste kašlja so povezane z dnevnim časom – poznamo denimo dnevni in nočni kašelj. Lahko je posledica dražečih snovi ali alergenov, v večini primerov pa je spremljevalec blažjih infekcij, kot je prehlad.

Opazujte, kakšen je in kdaj se pojavlja. FOTO: Liubomyr Vorona, Getty Images

Nastopi tudi pri akutnem ter kroničnem bronhitisu ali bronhiolitisu, pljučnici in astmi, kronični obstruktivni pljučni bolezni (KOPB), gastroezofagealni refluksni bolezni (GERB), boleznih grla, vključno z motnjami glasilk, ter pri srčnem popuščanju in drugih težavah s srcem.

Zdravljenje je odvisno od vzroka.

Pomaga vlaga

Zdravljenje kašlja je odvisno od vzroka. Če je kriva infekcija, vam bo zdravnik morda predpisal antibiotik.

Kadar kašljate, je dobro več piti, saj tekočina, voda ali (zeliščni) čaj, očisti in navlaži grlo. Dobro vam bo delo bolj vlažno okolje, zato uporabite vlažilnik prostora, če ga imate. Če ga nimate, na radiator ali peč položite lonček z vodo.

V lekarnah so na voljo sirupi proti kašlju, vendar zdravniki opozarjajo, da ravno tako dobro deluje žlica medu, ki nadležni kašelj učinkovito blaži: je sladek in pomirja vneto grlo. Dobro bodo dele tudi tople pijače, kot je čaj, še posebno če mu boste dodali nekaj medu. Priporočljiv je še en čebelji pridelek, propolis.

Čaj z medom je učinkovito domače zdravilo. FOTO: Gpointstudio, Getty Images

Mleko naj bi povzročalo sluz in naj ne bi bilo primerno za uživanje, kadar kašljamo zaradi prehlada ali gripe, vendar strokovnjaki poudarjajo, da je to samo mit.

Obisk zdravnika je nujen, kadar kašljanje spremlja piskajoč zvok v pljučih, visoka vročina ali mrzlica. Tudi strjena sluz je znak za alarm, še posebno če je zelena, rumena ali krvava. Takoj morate v bolnišnico, če se vam zdi, da se dušite ali davite, če ne morete dobro vdihniti, kadar izkašljujete veliko krvi ali vas zelo boli v prsih.