Najboljša zimska nega kože

Vsak letni čas drugače vpliva na kožo. Prav zato v različnih obdobjih leta zahteva različno nego. Kakšna naj bo pozimi?

Jutranja rutina

Vlaženje pod prho

Po prhi imamo na voljo natanko minuto časa, da dodobra navlažimo svojo kožo. Dokler je še malce vlažna, se namreč sestavine vlažilnih losjonov najhitreje vpijejo vanjo.

Preden stopimo iz kadi oziroma kabine za prhanje, odložimo brisačo in si na celotno telo nanesemo vlažilno mleko ali losjon.

Olje za obraz

Najboljša zaščita pred pretirano izsušitvijo kože na obrazu je uporaba olja grozdnih ali mareličnih pešk, žafranike ali mandljevega olja.

Tanek sloj katerega koli od njih si nanesemo na obraz takoj po umivanju in nato uporabimo še dnevno kremo. Tako bo koža učinkovito nahranjena, zaščitena in negovana obenem.

Zdrave in lepe ustnice

Suhe ustnice, ki se luščijo in razpokajo, niso nič kaj prijetne, a so pozimi zaradi vetra in mraza, pa tudi suhih ogrevanih prostorov pogosta nadloga.

Če se nam to dogaja, si vsako jutro nanje nanesemo malce medu in ga na njih pustimo približno deset minut, nato ga obrišemo s toplo vlažno krpo.

Zaščitimo jih s čim bolj naravnim balzamom za ustnice in šele nato nanesemo šminko. Med ustnice celi in dodobra navlaži, krpa deluje kot nežen piling, balzam pa jih varuje pred novimi poškodbami.

Ne pozabite na ustnice, če so pogosto razpokane, jih negujte z medom.

Večerna nega

Piling pred spanjem

Vlažilne sestavine iz krem in drugih negovalnih izdelkov ne bodo prodrle v kožo, če bo na njej debela plast odmrlih celic. Da bi jo redno odstranjevali, koži po vsem telesu in na obrazu enkrat na reden namenimo piling.

Lahko ga kupimo, še boljši pa bo takšen iz domače kuhinje, denimo iz pol skodelice sladkorja, pol skodelice kave in skodelice oljčnega olja.

Z zmesjo si s krožnimi gibi zmasiramo telo in obraz, po prhi pa sledi še nega z vlažilnim losjonom in na obrazu z nočno kremo.

Ne pozabimo na oči

Če zjutraj posebno pozornost namenjamo ustnicam, se zvečer posvetimo očem. Na tanki koži okoli njih uporabimo kremo za ta predel.

Prav pozimi je ta korak še kako pomemben, saj je koža okoli oči izjemno nežna in dovzetna za zunanje vplive.

Vlaženje

Vroč in suh zrak v ogrevanih prostorih izsuši kožo in povzroča njeno draženje in srbenje. Zato vzljubimo vlažilnike zraka.

V pravilnem okolju se koža obnavlja tudi med spanjem. FOTO: Vera Petrunina/Shutterstock

Redno jih čistimo in vanje poleg vode za boljše počutje dodajmo nekaj kapljic eteričnega olja kamilice ali čajevca, ki imata pomirjevalni in antiseptični učinek ter zato zagotavljata prijetnejši počitek in varujeta tudi pred bakterijami.