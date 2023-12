Zima lahko poškoduje našo kožo

Pozimi kožo obremenjujeta dve skrajnosti: hladen in vlažen zrak zunaj ter topel in suh zrak v zaprtih prostorih. Nega mora biti pozimi intenzivnejša, svetujejo strokovnjaki, večja previdnost pa velja predvsem za tiste, ki trpijo za kožnimi boleznimi.



Nenehno menjavanje hladnega in vlažnega s toplim in suhim zrakom kožo obremenjuje.

Vsak si mora poiskati ustrezno negovalno sredstvo.

Uporabljate vlažilnik? Relativna zračna vlaga v bivalnih prostorih pomembno vpliva na naše počutje. Optimalna je nekje med 45 in 60 odstotki, a se lahko med ogrevalno sezono spusti tudi na 30 odstotkov ali celo manj. Suh zrak ne draži le kože, vpliva tudi na oči in dihala, slabi absorpcijo in prenos kisika v ožilje, zaradi česar smo lahko izčrpani in nezbrani. Pri ohranjanju ustrezne vlažnosti v prostoru nam lahko pozimi pomagajo vlažilniki.

Več pozornosti otroški koži

»Centralno ogrevanje v bivalnih prostorih izsušuje zrak, kar posledično seveda izsušuje kožo,« pojasnjuje, predsednik Lekarniške zbornice Slovenije. »Marsikdo pozna učinek toplega zraka nanjo; tako postane suha, mestoma se lušči, groba je in razdražena. Občutek imamo, da jo zateguje. Nenehno menjavanje hladnega in vlažnega s toplim in suhim zrakom jo precej obremenjuje. Mraz, veter in suh zrak jo torej razdražijo in izsušijo ter pospešijo proces izgubljanja vlažnosti, zaradi česar lahko postane občutljiva, pordela, srbeča in celo luskasta. Takšne razmere lahko poslabšajo številne kožne bolezni, kot so atopijski dermatitis, luskavica, rosacea, seboroični dermatitis, te lahko postanejo popolnoma neodzivne na navadno zdravljenje.« Pri atopijskem dermatitisu je koža suha in občutljiva in bolniki velikokrat težko najdejo ustrezno negovalno mazilo. Če je vneta, se po nanosu negovalne kreme pogosto pojavi pekoč občutek, pojasnjuje sogovornik: »Na vnetih predelih zato uporabljajmo protivnetne kreme, dokler stanja ne umirimo, negovalne pa na koži, ki ni vneta. Glede negovalne kreme ali mazila velja pravilo, da izdelek, ki bi ustrezal vsakomur, ne obstaja, zato ga je treba iskati, dokler ne najdemo ustreznega zase. Na splošno se izogibajmo uporabi penečih se kopeli in gelov za prhanje. Raje uporabimo posebna sredstva za umivanje, ki jih imenujemo sintetični detergenti ali sindeti. Namenjeni so umivanju suhe kože in je ne izsušijo čezmerno. Primerni so tudi oljni geli za umivanje.«

Tudi tisti, ki težav s kožo sicer nimajo, naj zimski negi namenijo več pozornosti. Nujno je, denimo, da v bivalnih prostorih vlažimo zrak, s kozmetičnimi izdelki pa zagotovimo vlago tudi v globljih plasteh, svetuje strokovnjak: »Izberimo izdelek, ki kožo vlaži in hkrati masti. V zimskih razmerah je poraba izdelkov za nego (mleko, losjoni, kreme za telo) na splošno povečana; priporočljivo je, da kožo v tem času izdatno negujemo in ščitimo.« Še več pozornosti namenimo negi najmlajših.



Otroka ne umivajmo s prevročo vodo

Tako mlada koža še ne more opravljati svoje zaščitne funkcije.

Njihova koža je namreč bistveno drugačna kot pri odraslih, saj je tanjša, vsebuje več vode in manj maščob. Tako mlada še ne zmore opravljati zaščitne funkcije, zato ji moramo pri tem pomagati. Občutljivejša je za škodljive vplive okolja, povzročitelje bolezni, denimo, bakterijske in glivične okužbe, ter izsušitev, še opozarja Golub in doda: »Nega otroške kože je pozimi še posebno pomembna, saj je zaradi mraza, vetra in centralnega ogrevanja še bolj nagnjena k izsušitvi, ki vodi v draženje, srbečico, poškodbe in bolečino. Če se tem znakom pridruži še vnetje, govorimo o zimskem dermatitisu. Zanj so značilna žarišča na hrbtiščih rok, licih, stegnih in hrbtu, manj pogosto pa se pojavijo na preostalih delih telesa. Koža je pordela, razpokana in se lušči. Vsaka nega se začne s čiščenjem in tudi nega otroške kože ni nobena izjema. Izberemo mila, kopeli in šampone, ki imajo nevtralen pH, da čim bolj ohranimo naravni zaščitni plašč. Otroka ne umivajmo s prevročo vodo, saj ta odstrani naravne lipide in naravne vlažilne faktorje iz kože, kar zmanjša njeno sposobnost za zadrževanje vlage. Po čiščenju jo negujemo s hranljivimi negovalnimi izdelki z visoko vsebnostjo maščob. Pri izbiri izdelkov za nego priporočamo kakovostne, čim bolj blage, iz naravnih surovin.«