Mraz izsuši kožo. Zaradi rednega britja občutljivi tudi moški

Pozimi je koža najbolj prizadeta: prilagoditi se mora nizkim zunanjim temperaturam pa tudi suhemu zraku zaradi centralnega ogrevanja v zaprtih prostorih.

Vse to lahko hitro povzroči zelo suho in občutljivo kožo na izpostavljenih delih telesa – na obrazu, rokah in ustnicah, nam razloži Aleksandra Justin iz Lekarne Škofja Loka, ki deluje v sklopu Gorenjskih lekarn: »Običajno se pojavi rdečina, hrapava in groba koža, občutimo srbečico in neprijetno zategovanje.«



S kremami pozimi zaščitite izpostavljene dele telesa.

Zato je priporočljivo, da izberemo ustrezni kozmetični izdelek za nego obraza in telesa. Justinova svetuje nakup takšnih z obogateno formulo. »To pomeni, da imajo višji delež maščobnih komponent, ki so ključne za tvorbo zaščitnega sloja na povrhnjici, s pomočjo katerega se zmanjša izguba vlage zaradi izhlapevanja. Zelo pomembno je, da tudi pozimi pijemo zadostne količine vode in hidriramo kožo od znotraj in da zunaj vedno nosimo rokavice, saj mraz zelo izsuši kožo izpostavljenih delov telesa.«

Kreme za sončenje Četudi je zunaj mraz, ne pozabimo na UV-zaščito, sploh kadar smo v visokogorju na snegu. »Višje ko smo, višji naj bo zaščitni faktor, saj le tako preprečimo sončne opekline in poškodbe kože,« pravi Aleksandra Justin.

Tudi moški

Za kožo ne glede na letni čas vse pogosteje skrbijo tudi moški. »Naše stranke so pogosteje moški, ki imajo težave s kožo, tisti brez težav laže najdejo sebi primerno kozmetiko v trgovinah in drogerijah,« pravi Justinova. Moška koža je fiziološko nekoliko drugačna. Po besedah Justinove je debelejša, bolj mastna, vsebuje več čvrstih kolagenskih vlaken in je tudi manj nagnjena k nastajanju gubic.

»Vodno-maščobni film na površini je pri moških bogatejši. To pripomore k učinkovitejšemu zaščitnemu plašču kože in je glavna bariera pred vplivi zunanjih dejavnikov,« razloži sogovornica in doda, da kozmetični izdelki za moške niso enaki tistim za ženske. »V zimskem času je pri obeh spolih povečana potreba po uporabi negovalnih krem in losjonov. Prava izbira za nego so izdelki za temperaturo, nižjo od nič stopinj Celzija, bogati z lipidi oziroma maščobami.«

Pozimi ne pretiravajte z vročimi prhami in kopelmi.

Zaradi rednega britja je moška koža bolj obremenjena, kar pomeni, da lahko postane zelo občutljiva za zunanje dejavnike. Justinova glede tega svetuje izdelke z lahkimi teksturami, »ker občutljiva koža pogosto slabo prenaša bogate in mastne teksture krem«. Hkrati ne gre pozabiti na ustnice: uporabimo mazila z bogatimi sestavinami, kot so čebelji vosek, karitejevo maslo in jojobino olje. »Nanesemo vsakič, kadar gremo na mraz. Zavedati se moramo, da tudi suh zrak pripomore k izsušenim ustnicam, zato jih vlažimo kar ves dan.«

Nega rok

Več pozornosti pozimi potrebuje tudi koža rok, ki lahko, pravi Justinova, zaradi nizkih temperatur postane groba, pordela in hrapava. »Čez dan nanašamo hranljive kreme, ki na koži naredijo zaščitni film, zvečer pa uporabimo vlažilne. Roke v zimskem času umivamo z mlačno vodo. V hladnem vremenu je priporočljivo nositi rokavice, ki dajejo termično zaščito in ohranjajo vlažno okolje.«

Pozimi ni dobro pretiravati z vročimi prhami in kopelmi, ker tako kožo še bolj izsušimo, pravi sogovornica. Uporabljajmo blaga mila, ki ne vsebujejo penilcev oziroma sulfatov. Tako ohranjamo zaščitni lipidni sloj. »Po prhanju poskrbimo še za nego z vlažilnimi losjoni, da koži povrnemo vlago,« svetuje Justinova.