Lepotni tretmaji, ki si jih privoščite med božičnimi prazniki

Pred vrati so božično-novoletni prazniki in če v tem času razmišljate le o tem, kakšna daril boste kupili najbližjim, se opomnite tudi, da nekaj podarite tudi sebi. Da boste za božič si silvestrovo na polno sijali, se lotite naslednjih lepotnih tretmajev:

Navlažite kožo

Da bi se izognili morebitni razdraženi koži prav na zadnji dan v letu, ne uporabljajte negovalne kozmetike z agresivnimi učinkovinami, kot so kisline. Zdaj je najpomembnejše, da je koža dobro navlažena. Uporabite vlažilne kreme, serume in druga sredstva, najbolje s hialuronsko kislino in dodanimi naravnimi sestavinami za pomirjanje.

Koža mora biti dobro navlažena. FOTO: Getty Images Getty Images

Znebite se dlačic

Odvečne dlačice odpravite nekaj dni pred zabavo, da ne bo koža zaradi odstranjevanja razdražena ravno na dan, ko si najmanj želite. Če si boste dali obrvi, noge, bikini in druga problematična področja urediti v kozmetičnem salonu, se naročite čim prej, saj je zadnje dni pred novim letom navadno težko dobiti prost termin.

Manikira in pedikura

Lahko ste urejeni od glave do peta, a bodo zanemarjeni nohti in roke pokvarili celoten vtis. Štiri dni pred novim letom imate dovolj časa, da jih uredite in nalakirate v prazničnem slogu. Če boste nosili umetne nohte, lahko preizkusite, kako se obnesejo. Stopal morda ne boste kazali drugim, a jim kljub temu privoščite urejanje. Občutek, da ste popolnoma urejeni, se bo zagotovo poznal na vašem počutju.

Pregled kozmetike in parfumov

Preverite, katera ličila in parfum boste uporabili za novoletno ličenje. Zavrzite vsa, ki jim je potekel rok uporabnosti. Če menite, da potrebujete nova, si naredite nakupovalni seznam in se odpravite po trgovinah. Za novoletno ličenje vam bo prišla prav kozmetika, ki ima močan učinek, hkrati pa je ni težko nanašati. Za novo leto še bolj kot ob drugih priložnostih velja, da je najboljše, kar se lesketa.

Za novoletno ličenje vam bo prišla prav kozmetika, ki ima močan učinek. FOTO: Strelciuc Dumitru Getty Images/istockphoto

Hydrafacial

Tik pred pomembnim dogodkom je čas za t. i. hollywoodsko čiščenje kože oziroma diamantni piling. HydraFacial je najprej obsedel hollywoodske zvezdnike, potem pa še preostali svet. Gre za neinvaziven postopek, ki kožo hkrati očisti, olušči in navlaži, odstrani pa tudi nadležne ogrce, zato je priljubljena nega zvezdnic, preden morajo na rdečo preprogo. Koža je po postopku čista, gladka, navlažena in sijoča ter brez sledu utrujenosti.

Privoščite si kopel

Če se le da, si zadnji teden dni v letu organizirajte tako, da se vam 31. ne bo nikamor mudilo. Natočite si toplo kopel in jo obogatite s peno ali drugimi dišečimi in negovalnimi dodatki. Prižgite sveče, zavrtite si svojo najljubšo glasbo in se potopite v vodo. Naj odplakne ves stres starega leta!