Najboljša je mediteranska dieta

Z redno telesno aktivnostjo, izogibanjem stresu in alkoholu ter seveda s prenehanjem kajenja boste že zelo veliko naredili za svoje srce. Ob vsem tem pa je treba skrbeti tudi za ustrezno prehrano. Mastna in z enostavnimi sladkorji bogata hrana vsekakor ne vpliva blagodejno na zdravje srca oziroma lahko dolgoročno povzroči nastanek srčno-žilnih bolezni.

S sladkarijami bodite zmerni. FOTO: Jackf/Getty images

»Poleg enostavnih sladkorjev imajo visok glikemični indeks tudi živila iz čistega škroba (bela moka, koruzna moka, bela pirina moka ...). Zato je priporočljivo, da pekovske izdelke iz bele moke (piškoti, bel kruh, puding ...) nadomestite z bolj primernimi živili, ki vsebujejo polnozrnato moko, kjer je zmleto celo zrno. Takšna živila običajno vsebujejo tudi več koristnih prehranskih vlaknin. Škrobna živila z ugodnim nizkim glikemičnim indeksom so npr. rjavi, nebrušen riž, polnozrnat in ržen kruh, ovseni kosmiči, zelenjava (svež grah, korenje, jajčevci, bučke, čebula, zelena zelenjava, zelje, paradižnik), stročnice (soja, fižol, leča, čičerka), sadje,« poudarjajo na nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si.

Pri izbiri fižola bi se morali, kot kažejo nekatere raziskave, osredotočiti predvsem na črni fižol, ki naj bi bil bogat s folati oziroma obliko vitamina B, antioksidanti in magnezijem, ki še kako pomagajo pri zniževanju krvnega tlaka. Če fižol kupite v pločevinah, ga je pred zaužitjem dobro oprati, saj boste s tem sprali odvečno sol. Na nižjo raven holesterola v krvi boste vplivali tudi, če boste na dan pojedli majhno pest orehov, ti so namreč tako kot ribe bogati z maščobnimi kislinami omega 3. Tako imenovani slab holesterol LDL pomagajo zniževati tudi mandeljni.

Za zdravo srce: • redno se gibajte, • izbirajte uravnoteženo

prehrano, • ne kadite, • izogibajte se alkoholu, • izogibajte se stresu.

Raje kosmiče kot kruh

Špinača naj bo večkrat na jedilniku. FOTO: Lecic/getty images

Ko boste naslednjič razmišljali o tem, da boste kot prilogo pripravili krompir, raje kot navadnega izberite sladkega. Ima nižji glikemični indeks, kar pomeni, da ne bo povzročil hitrega skoka sladkorja v krvi. Poleg tega sladki krompir vsebuje vlaknine, vitamin A in likopen; slednji kot antioksidant zmanjšuje oksidativni stres, zato lahko njegovo vključevanje v prehrano, tako v obliki živil kot prehranskih dopolnil, prispeva k zaščiti pred razvojem številnih sodobnih kroničnih degenerativnih bolezni. Glavni naravni vir likopena je sicer paradižnik, vsebujejo pa ga tudi lubenice, rdeče pomaranče in grenivke, marelice, guava.

Vsak dan si vzemite čas za telesno aktivnost. FOTO: Bartekszewczyk/Getty images

Za zajtrk je bolje kot beli kruh izbrati doma pripravljene ovsene kosmiče. Ti vas bodo nasitili za več ur, kar pomeni, da ne boste ves čas hlastali po nezdravih prigrizkih, torej boste lažje vzdrževali stabilne ravni sladkorja v krvi. Ovsene vlaknine sicer pomagajo vašemu srcu tudi tako, da znižujejo raven slabega holesterola (LDL). S kosmiči lahko pripravite palačinke, mafine in druge pekovske izdelke.

Na jedilniku naj se pogosteje znajdejo špinača in solate, saj boste tako v telo vnesli veliko vitaminov in mineralov. Za največje sladkosnede bo najboljša izbira temna čokolada, saj vsebuje veliko flavonoidov, ki preprečujejo nabiranje holesterola v žilah in pomagajo pri zniževanju krvnega tlaka. A le če boste pri uživanju tovrstne čokolade zmerni.

Pri izbiri najboljše hrane za srce je, kot so prepričani strokovnjaki, dobro slediti tako imenovani mediteranski dieti. Gre za način prehranjevanja, ki se je izkazal za enega najbolj zdravih. Čez dan pojejte veliko sadja, zelenjave, stročnic, jajc, rib in manjše količine zelo kakovostnega mesa.