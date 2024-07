To je najboljša hrana za zdrave žile

Arterioskleroza je stanje, ko se na stene arterij naberejo maščobne obloge, kar pomeni, da žile postanejo toge, oviran je krvni pretok, s tem do vseh telesnih organov pride manj kisika in hranljivih snovi.

V končni fazi lahko povzroči poškodbe srca in kap. Redna vadba je eden od načinov za ohranjaje zdravih krvnih žil, obstajajo pa tudi določena živila, ki imajo enak učinek. Katera bi morali čim pogosteje jesti, razkriva msn.com.

Mastne ribe

Sardine, inčuni, polenovka, tune in losos res vsebujejo maščobe, a gre za srcu prijazne omega tri maščobe, ki v telesu nižajo tveganje za vnetja in ohranjajo zdravo ožilje, s tem pa dober krvni pretok.

Preprečujejo nalaganje maščobnih oblog na stene arterij, nižajo tveganje za krvne strdke in znižujejo količino slabega holesterola v krvi.

Za pozitivne učinke bi morale biti ribe na jedilniku vsaj dvakrat tedensko, priporočljivejše od velikih so manjše, saj velike na žalost vsebujejo več živega srebra.

Jagodičevje

Od jagod, malin, ribeza, borovnic, robidnic skratka vse jagodičevje je ožilju prijazno.

Polno je vlaknin, vitaminov, mineralov, antioksidantov ter drugih rastlinskih snovi, ki ohranjajo zdrave arterije, saj nižajo količino vnetnih procesov v telesu in raven slabega holesterola.

FOTO: Magone/Gettyimages

Citrusi

Citrusi so še ena skupina srcu prijaznega sadja. V njih so antioksidanti flavonoidi in vitamin C.

Podobno kot jagodičevje tudi citrusi delujejo protivnetno in nižajo raven slabega holesterola. S tem varujejo ožilje in srce.

Lanena semena

Odličen vir protivnetnih omega tri maščob, ki skrbijo za zdravo ožilje, ob tem nižajo še količino sladkorja v krvi.

Ekstra deviško olivno olje

Obvezna sestavina mediteranske prehrane se ponaša s številnimi pozitivnimi učinki na zdravje. Zasluga za to gre v njem zastopanim zdravim omega tri maščobam in protivnetnim snovem polifenolom.

Dodaten plus olivnega olja je pozitiven učinek na krvni tlak.

FOTO: Daphnusia/Gettyimages

Avokado

Vir zdravih maščob in vlaknin. V njem sta še kalij in magnezij, ki sta prav tako ključna za zdravo srce in ožilje.

Paradižniki

Močni zavezniki zdravja. Vsebujejo veliko količino antioksidanta likopena, ki je povezan z višjo količino dobrega in nižjo ravnjo slabega holesterola v krvi ter blaži telesna vnetja, to sta ključna pogoja za preventivo pred arteriosklerozo.

Zanimivo pri tem je, da se količina omenjenega antioksidanta s kuhanjem v paradižniku poveča, saj telo lažje izkoristi molekule iz termično obdelanega ploda.

Stročnice

Fižol, leča, soja, bob, čičerika so polni vlaknin in snovi, ki ob rednem uživanju znižujejo krvni tlak ter raven slabega holesterola, s tem skrbijo za zdravo ožilje ter prav takšno srce.

FOTO: Piyaset/Gettyimages

Čebula in njeni sorodniki

Česen, čebula, drobnjak, mlada čebula vsebujejo veliko ožilju in zdravju nasploh prijaznih snovi.

Preprečujejo telesna vnetja, vnetne procese v ožilju in povečujejo količino dušikovega oksida, velikega sovražnika arterioskleroze.

Zelje in sorodne rastline

Skupina, v katero sodijo brokoli, cvetača, zelje, ohrovt, kitajsko zelje.

Kar zadeva ožilja super hrana, zaradi žveplovih spojin namreč skrbijo za dober krvni pretok, za prožnost in elastičnost ožilja ter preprečujejo nalaganje maščobnih oblog na stene žil.

Ob tem uravnavajo krvni sladkor in zaradi vlaknin skrbijo za zdravo raven holesterola.

FOTO: Karaidel/Gettyimages

Špinača

Odličen vir nitratov, ki zagotavljajo prožne in elastične krvne žile. Ob tem je v njej veliko kalija, minerala, ki uravnava krvni tlak.

Rdeča pesa

Še eno superživilo, ko gre za zdravje srca in ožilja. Tudi v njej so rastlinski nitrati, ki se v telesu pretvorijo v dušikov oksid, molekulo, ki preprečuje vnetja, uravnava krvni tlak in ohranja zdravo ožilje.

Orehi

Že dolgo so povezani z zdravjem srca in ožilja in to iz več razlogov: vsebujejo zdrave maščobe, vlaknine in vitamine ter minerale, ki koristijo zdravju teh organov in zdravju nasploh.

FOTO: Krasula/Shutterstock

Začimbe

Ne obogatijo le okusa živil, temveč, zlasti nekatere, zaradi protivnetnih snovi varujejo zdravje ožilja.

Na prvih mestih so to cimet, ingver, kurkuma, ti nižajo tudi količino slabih maščob v krvi.

Kakav in temna čokolada

Temna čokolada je v zmernih količinah srcu zelo prijazna. V glavni sestavini, kakavu, so polifenoli, zlasti flavonoidi, ki nižajo krvni tlak in izboljšujejo krvni pretok.

Snovi v kakavu povečajo proizvodnjo dušikovega oksida in zmanjšajo vnetja v arterijah.

FOTO: Shaiith/Shutterstock

Zeleni čaj

Skodelica ali dve zelenega čaja telesu dovajata antioksidante, imenovane katehine.

Prav ti so tisti, ki preprečujejo nalaganje maščob na stene ožilja in skrbijo za zdrave arterije ter srce.