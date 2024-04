Ta riba je najbolj zdrava, polna beljakovin, odlična za prebavila

Vemo že, da so ribe izjemno pomembna sestavina zdrave prehrane zaradi svojih številnih hranilnih snovi in koristi za zdravje.

Visoko na njegovi lestvici je losos, sledijo mu sardele, inčuni, som, postrv in ​​oslič. Da, losos izstopa.

Lososovo meso je bogato z beljakovinami in aminokislinami. Vsebuje tudi sestavine, ki so zelo pomembne za zdravje sklepov ter pravilno delovanje prebavnega trakta in regulacijo inzulina. Bogat je s pomembnimi vitamini in minerali ter drugimi koristnimi snovmi.

Ko pogledamo hranilno sestavo lososa, vidimo, da le 100 gramov pripravljenega (na žaru npr.) lososa vsebuje kar 22 gramov beljakovin, kar je skoraj polovica priporočenega dnevnega vnosa.

Poleg tega je losos bogat z dobrimi omega 3 maščobnimi kislinami, vitamini in minerali.

Vitamini in minerali v lososu

Poleg tega, da je odličen vir visokokakovostnih beljakovin, losos vsebuje veliko drugih pomembnih elementov, kot so vitamini skupine B, in mineralov, kot so selen, fosfor in kalij. Poleg tega je dober vir železa, cinka, magnezija ter vitaminov C in E.

Količine vitamina B kompleksa so impresivne. Vitamini skupine B igrajo izjemno pomembno vlogo pri večini kemijskih reakcij v našem telesu in sodelujejo v presnovnih procesih. Zadosten vnos vitaminov B zagotavlja kakovosten spanec, vzdržljivost, dovolj energije, koncentracijo, predvsem pa ščitijo srca in ožilja.

Zdravstvene koristi lososa

Losos je dober za splošno zdravje, hranljivo in okusno lososovo meso ohranja zdravje in neguje telo. Uživanje lososovega mesa je dobro za:

-Živčni sistem in možgane

-Srce in ožilje

-Mišice in mišično-skeletni sistem

-Zdravje oči, kože in lasišča

-Dober spanec in zdrav metabolizem