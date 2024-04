Vedno utrujeni in brez energije? Torej morate jesti to

Pomanjkanje energije in izčrpanost sta zlasti izraziti spomladi, ko nas pogosto presti sezonska utrujenost, ta se pojavi tudi ob hitrih vremenskih spremembah ali kar tako, brez pravega vzroka, piše msn.com.

V vsakem primeru pri premagovanju te pomagajo nekatera živila. Poglejte, katera so posebej učinkovita, saj telesu zagotavljajo prepotrebno energijo.

Banane

Vsebujejo veliko hranljivih snovi, med drugimi nekatere vitamine B kompleksa, mineral kalij in kompleksne ogljikove hidrate, vsi so dobrodošli, ko zmanjka moči za vsakodnevna opravila.

Jajca

Dobesedno energijske bombice.

Zaradi beljakovin, maščob in drugih hranljivih snovi so idealno živilo za zajtrk, saj ne samo, da zagotavljajo energijo, po obroku z njimi se ta tudi dolgo ohrani.

Mastne ribe

Zaradi omega tri maščob in vitamina B12 pomagajo premagati utrujenost in so odlična izbira za kosilo ali malico.

Rjavi riž

Namesto belega riža si privoščite rjavega. Neoluščen riž namreč vsebuje vlaknine in ima zato nižji glikemični indeks.

Energija iz njega se sprošča počasi in ne povzroča naglega dviga, a nato tudi hitrega padca količine krvnega sladkorja, kar pomeni, da nekaj ur po obroku z njim ne nastopi izčrpanost.

Sladek krompir

Okusni gomolji so polni vitamina A, sladek krompir je zato dober za odpornost in za oči, zaradi vlaknin in sestavljenih ogljikovih hidratov pa zagotavlja tudi poln odmerek energije.

Jabolka

Odlična dopoldanska ali popoldanska malica. Zaradi naravnih sladkorjev in vlaknin se energija iz njih sprošča počasi in njihov učinek dolgo traja.

Ne lupite jih, največ koristnih snovi je prav v olupku.

Voda

Utrujenost je včasih posledica dehidracije, najučinkoviteje jo prežene voda.

Če se vam torej oči zapirajo same od sebe, si privoščite kozarec ali dva.

Temna čokolada

Temna čokolada je odličen stimulans. Vsebuje antioksidante, kofein in teobromin, ki spodbujajo krvni pretok.

Boljši, kot je ta, manjša je utrujenost.

Mate čaj

V Južni Ameriki izjemno priljubljena pijača, ki jo pijejo že stoletja.

Vsebuje veliko kofeina, ki pa nekako ne vpliva negativno na srce in ožilje, vendar pomaga, da lažje ostanete budni.

Goji jagode

Vlakna, minerali in vitamini, vse to je v teh drobnih rdečih jagodah, ki so odličen prigrizek tudi, ko količina energije v telesu pade in se noče dvigniti.

Kvinoja

Energija iz tega žita se v telesu sprošča počasi, kar pomeni, da ne povzroča naglega porasta in nato padca ravni krvnega sladkorja, kar je velikokrat razlog za izčrpanost.

Ovsena kaša

Čeprav je največkrat na mizi za zajtrk, lahko do energije pomaga tudi čez dan.

Malica iz ovsene kaše je idealna izbira za vse, ki jih pesti utrujenost.

Jogurt

Jogurt poleg beljakovin vsebuje še veliko bakterij, ki so dobre za črevesno floro.

V njem so ogljikovi hidrati, ki zagotavljajo energijo. Z dodatkom sadja ali granole je še učinkovitejši.

Humus

Kombinacija čičerike, sezamove paste, olja in limoninega soka je odlična za nov odmerek energije, ki hitro prežene utrujenost.

Edamame fižol

Fižoli vsebuje beljakovine, folno kislino in veliko magnezija, vse te snovi pripomorejo k dvigu energije v telesu.

Leča

Še ena stročnica, bogata z beljakovinami, magnezijem, cinkom, folno kislino in železom.

Pomanjkanje slednjega je pogosto razlog za nepremagljivo utrujenost.

Avokado

Zaradi v njem prisotnih vlaknin, maščob in vitaminov B kompleksa je odličen sadež za zdravje in več energije.

Pomaranče

Visoka količina vitamina C je razlog, zaradi katerega sodijo med sadeže, ki premagujejo utrujenost.

Bolje kot iz njih iztiskati sok, je jesti cele sadeže, saj ti vsebujejo še vlaknine.

Semena

Z njimi na najenostavnejši način telo dobi omega tri maščobe, vlaknine in beljakovine, zato so odličen dodatek solatam zlasti, ko ni prave volje in energije za vsakodnevne aktivnosti.

Fižol

Ob leči in edamam fižolu je dobrodošel tudi običajen fižol saj z beljakovinami, sestavljenimi ogljikovimi hidrati, magnezijem, železom in drugimi hranili prežene utrujenost.

Zeleni čaj

V njem je stimulans kofein, vendar ne povzroča nervoze in tesnobnosti.

Za to je zaslužna snov L-teanin, ki izniči negativne učinke kofeina.

Oreški

Tako kot že omenjena semena so polni omega tri maščob, vlaknin, beljakovin in sestavljenih ogljikovih hidratov ter zato odlična malica ali prigrizek.

Kava

Brez nje na tem seznamu ne bo šlo. Res je, da se z njo ne sme pretiravati, a skodelica zjutraj ali (in) po kosilu bosta pomagali prebiti se skozi dan, ki bi ga zaradi nepremagljive utrujenosti najraje prespali.

Pokovka

Doma pripravljena pokovka je v bistvu celo žito, kar pomeni, da ima veliko vlaknin in, če ni obogatena z dodatki, le malo kalorij, ob tem pa še drugih snovi, ki zagotavljajo moč in energijo.

Zelena zelenjava

Splošno znano je, da je zelenjava zdrava.

Med drugim zato, ker vsebuje železo in magnezij, dva zaveznika v boju proti utrujenosti.

Rdeča pesa

Njen sok zjutraj ob zajtrku ali pečena oziroma iz nje pripravljena solata za kosilo, v vseh primerih zaradi v njej prisotnih snovi dvigne raven energije v telesu.

Jagode

Sploh če rastejo na vašem vrtu in niso obremenjene s pesticidi, so odlične za premagovanje utrujenosti.

K temu pripomorejo vitamin C, vlaknine in kompleksni ogljikovi hidrati.

Še za konec

Treba je vedeti, da nobeno živilo nima čudežnega učinka, lahko pa iz zgoraj naštetih sestavljeni obroki pomagajo proti utrujenosti.

V izogib tej sta obvezni še primerna količina počitka ter redna vadba. Tudi ta, čeprav se sliši nasprotujoče, pomaga do novega odmerka življenjske moči.