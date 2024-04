10 naravnih načinov za blaženje tesnobe

Določena mera tesnobe je nekaj povsem normalnega in dobrodošlega. Gre namreč za običajen odgovor telesa na dogodke, glede katerih bi morali biti posebej previdni.

Lahko bi rekli, da je tesnoba ali anksioznost odziv organizma na stres. Kako močno se telo odzove s tesnobo ali kako izrazita je, je odvisno od več dejavnikov: genetike, delovanja možganov in tudi okolja.

Težava nastane, kadar je, zlasti v sodobnem času, teh dogodkov preveč in smo zato stalno tesnobni, kar se neredko odraža s tiščanjem v prsih in nesproščenostjo.

Eden od znakov tesnobe je tiščanje v prsih. FOTO: Tharakorn/Gettyimages

Tesnoba tedaj znatno vpliva na našo kvaliteto življenja in to v negativnem smislu. Najpogostejši znaki tesnobe so povečano število utripov srca, pospešeno dihanje, tiščanje v prsih, neprijeten občutek v želodcu, znojenje, nočne more in temne misli.

Treba je sicer ločevati med anksioznostjo in anksioznimi motnjami, med katere sodijo napadi panike, posttravmatski stres in obsesivno kompulzivne motnje, ločitvena tesnoba, fobije in podobno.

To so težje oblike, pri katerih je potrebna strokovna pomoč. Ena od tehnik zdravljena anksioznosti, je kognitivna behavioralna terapija, v težjih primerih so potrebni antidepresivi in pomirjevala, ki omilijo najhujše simptome.

Tesnobo, kadar se ta ne razraste čez vse mere, pa lahko vsaj do določene meje obvladujemo sami.

Nekaj dobrodošlih načinov niza msn.com.

Bodite aktivni

Redna vadba ne vpliva le na fizično, temveč tudi na psihično zdravje. Raziskava iz leta 2020 je pokazala, da je pri fizično aktivnih posameznikih tveganje za tesnobo za 60 odstotkov nižje kot pri neaktivnih. Med drugim zato, ker se med vadbo v možganih sprožajo nevrotransmitorji, ki zagotavljajo dobro počutje.

Količina? Čim več tem bolje, priporočilo se glasi: vsaj trikrat na teden po pol ure aktivnosti, med katero se pospeši bitje srce, najboljši v premagovanju tesnobe so intervalni treningi.

Tesnobo pomaga ublažiti vadba. FOTO: Goads Agency/Gettyimages

Izogibajte se alkoholu

Uživanje alkohola res lahko na kratek rok ublaži občutek tesnobe, a leta 2019 opravljena raziskava je dokazala, da obstaja tesna povezava med uživanjem alkohola in tesnobo.

Pogosto se uživanje alkohola in anksiozne motnje pojavljajo istočasno. Raziskava iz leta 2016, ki je analizirala 63 različnih študij, je dokazala, da zmanjšan vnos alkohola zniža tveganje tako za tesnobnost kot depresijo.

Kajti alkohol na dolgi rok ovira sproščanje nevrotransmitorjev, odgovornih za dobro počutje, poleg tega slabo vpliva na spanec. Pomanjkanje spanja je eden od dejavnikov, ki viša tveganje za anksioznost.

Prenehajte kaditi

Kadilci s kajenjem blažijo stres, vendar nikotin tako, kot alkohol, na dolgi rok poslabša tesnobnost.

Več raziskav je opozorilo na povezavo med kajenjem in pogostejšim pojavom tesnobnosti, tista iz leta 2023 je našla še povezavo med prenehanjem kajenja in nižjim tveganjem za to motnjo.

Omejite vnos kofeina

Osebam, ki trpijo za kronično anksioznostjo kofein ni dober prijatelj, saj povzroča nervozo in okrepi tesnobnost, je leta 2022 pokazala analiza desetih raziskav na to temo.

Leta 2021 opravljena študija je ugotovila, da kofein v možganih zavira sproščanje snovi adenozin, ki povzroča utrujenost in na drugi strani spodbuja nastajanje adrenalina, hormona stresa ter bega.

Privoščite si dovolj spanca

Večkrat je bilo dokazano, da je kvaliteten spanec nepogrešljiv zaveznik dobrega duševnega zdravja.

Ena od raziskav iz leta 2018, v katero je bilo vključenih 400.000 posameznikov, je pokazala, da skoraj tretjina odraslih na noč spi šest ur, priporočilo stroke je sedem ur.

Pomanjkanje spanca viša tveganje za tesnobna stanja in tudi depresijo.

Kvaliteten spanec je zaveznik duševnega zdravja. FOTO: Annystudio/Shutterstock

Meditirajte

Meditacija, ne glede na to, katero obliko boste izbrali, pomirja, sprošča in s tem blaži stres ter tesnobnost.

Jejte uravnoteženo hrano

Nestabilna količina sladkorja v krvi, dehidracija, kemikalije v predelani hrani, kot so umetne arome, barvila, konzervansi, vse to vpliva na razpoloženje in na tesnobnost.

Uravnotežena, redna prehrana iz naravnih, polnovrednih živil je zato še en način, ki jo lahko pomaga odpraviti ali vsaj ublažiti.

Pravilno dihajte

Plitko, hitro dihanje je običajno za tesnobnost. Prav tako nepravilno dihanje viša tveganje zanjo. Zato je dobro vaditi pravilno dihanje z globokimi, počasnimi vdihi in izdihi.

S tem telo in možgani dobijo več kisika in se lažje branijo pred stresom ter pred anksioznostjo.

Spoznajte aromaterapijo

Holistična metoda zdravljenja se uporablja že tisočletja. Gre za uporabo naravnih rastlinskih ekstraktov, ki s svojimi vonji vplivajo na telesne funkcije ter na mentalno zdravje.

Aromaterapija deluje celostno, pomirja, zagotavlja boljši spanec, spodbuja razpoloženje, umirja bitje srca.

Med eterična olja, ki pomagajo v premagovanju tesnobnosti sodijo olje sivke, bergamonta, žajblja, grenivke in ylang ylanga.

Kamilični čaj omili simptome anksioznosti. FOTO: Valentynvolkov GettyImages

Pijte kamilični čaj

Da skodelica čaja pomirja, so vedele že naše babice. Njihovo modrost je potrdila leta 2016 opravljena študija, ki je dokazala, da kamilica očitno zniža stopnjo tesnobnosti in nima stranskih učinkov.

Za to je zaslužna v njej prisotna snov apigenin. Ta flavonoid vključuje receptorje gama aminomaslene kisline (GABA), ki ima pomembno vlogo pri pravilnem delovanju možganov.

Povezana je s številnimi koristmi za duševno in telesno zdravje, med drugim z boljšim razpoloženjem, zmanjšanjem tesnobe in stresa ter z boljšim spanjem.