Na močne mišice medeničnega dna ne vplivajo le Keglove vaje

Količina ženskih spolnih hormonov se v telesu začne z leti prav tako zmanjševati. Hormoni estrogen, progesteron, testo­steron in dehidroepiandro­steron (DHEA) med drugim skrbijo za zdravo vaginalno sluznico in mišice v tem predelu.

Ko raven omenjenih hormonov začne upadati, prihaja do vaginalne suhosti, tanjšanja vaginalne sluznice, draženja, izcedka in nasploh občutka nelagodja.

Spolni odnos lahko zaradi tega povzroča bolečino, posledici šibkih mišic medeničnega dna pa sta lahko uhajanje urina in prolaps maternice.

A tako kot je mogoče natrenirati druge mišice na telesu, je mogoče tudi te.

Vadba za krepitev mišic

Skrajni čas, ko je treba začeti utrjevati mišice medeničnega dna, je pri tridesetih. Ključ je v preventivi. Nosečnosti, nepravilno izvajanje nekaterih vaj, nekatere vrste vadbe same po sebi (denimo skakanje na trampolinu) in pretežno sedeč način življenja negativno vplivajo na čvrstost omenjenih mišic, zato je pomembno, da jim vsaka ženska namenja dovolj pozornosti, četudi še ne opaža znakov njihovega popuščanja.

Mišice medeničnega dna opravljajo več pomembnih nalog. FOTO: Ivan-balvan/Gettyimages

Keglove vaje so priporoč­ljive za krepitev in dobro delovanje omenjenih mišic, obstajajo pa še drugi načini za preprečevanje oziroma zmanjšanje uhajanja urina.

Eden od njih je vzdrževanje zdrave telesne teže, koristi jim čim manj sedenja. Nanje slabo vplivajo nekatera kronična stanja, denimo sladkorna bolezen, in tako kot celotnemu organizmu jim škoduje tudi kajenje, saj velikokrat izzove kašljanje, ki povzroča dodaten pritisk nanje.

Številne ženske izvajajo vaje narobe

Šibke mišice medeničnega dna ne dajejo dobre podpore maternici, mehurju in vagini. To privede do inkontinence, ki zmanjšuje samozavest in preprečuje izvajanje sicer priljubljenih dejavnosti, denimo kolesarjenja, jahanja ali ukvarjanja z drugimi športi.

Zato, ne samo da je koristno izvajati Keglove vaje, treba jih je izvajati pravilno. Kako vedeti, da je način za krepitev mišic medeničnega dna pravi? To lahko preverimo med oprav­ljanjem male potrebe.

Inkontinenca ki zmanjšuje samozavest in preprečuje izvajanje sicer priljubljenih dejavnosti, denimo kolesarjenja, jahanja ali ukvarjanja z drugimi športi. FOTO: Andriano_cz Getty Images/istockphoto

Med izločanjem urina ga za nekaj sekund poskušajmo zadržati. To je kar dober test, s katerim se lahko prepričamo, ali vadimo prav. Obenem lahko z njim preverimo, ali so se mišice že okrepile.