Najboljše vaje za najboljše posteljne užitke

Ne, zagotovo ni pomembno le to, da sta lepa postava in privlačno telo seveda lepa, in da je tisto, kar ljudi dela privlačne, njihova samozavest.

Če takoj nehamo mutiti, je seks v resnici naravna viagra, ki je pomembna tako za dobro počutje žensk in moških. Kdor misli drugače, ima prav, ampak le zase.

Sta pa seks in telovadba bolj povezana, kot si taki mislijo.

Kardio spremembe med seksom

Dobra telesna pripravljenost lahko poveča zadovoljstvo partnerjev med, kot se reče, rjuhami. Ali kot je pač priložnostna geografija. Vsaka dejavnost, zaradi katere srce hitreje bije in dihanje postane težje, od hitre hoje do kolesarjenja, poveča pretok krvi - tudi v spodnje dele pokrajine, ki v krščanski religiji ni prav dosti omenjena.

Biti rekreativni športnik ali pa vsaj biti telesno dejaven, je plus za oba spola: pomeni močnejšo erekcijo za moške in večje vznemirjenje za ženske - seveda po tem, kar so ugotovili v študiji univerze v Teksasu.

Plavanje za boljši seks

Raziskovalci s Harvarda - ja, spet ena pametna šola - so ugotovili, da so plavalci in plavalke pri svojih 60-ih spolno živeli podobno kot 20 let mlajši ljudje. Plavanje gradi vzdržljivost, poveča pretok krvi, izboljša prožnost in moč ter zmanjša stres. Prav tako pokuri kar nekaj odvečnih kalorij, kar plus za vse, ki imajo prekomerno telesno maso - saj veste, (odvečni kilogrami znižajo libido; še zlasti, pravijo na Harvardu, je to dobro za debele moške z erektilno disfunkcijo.

Včasih so temu grdo rekli impotenca, zdaj pa motnja, ki ji je mogoče pomagati.

Močna sredica za kakovosten seks

Močno, prilagodljivo jedro telesa podpira skoraj vse, kar počnemo, in to sploh ni samo šport. To vključuje izvedbo našega gibanja med rjuhami.

V Poletu smo že dostikrat pisali v sredici je vse, če vam doslej telovadba ni dišala, spolnost pa zelo, je morda to znamenje, da se lotite znojenja tudi po športno.

Položaj žabe

Če je treba, ni težko, pa tudi žabo v vodo nagnat ni umetnost - in tudi tale telesni položaj spada v to kategorijo. Zadevo poznamo tudi iz joge: vadbo tega položaja bomo postali bolj prilagodljivi med ljubljenjem, pravi fiziologinja Liz Neporent, ki živi v New Yorku. Ta vaja je nekakšen odpirač za boke, s pomočjo katerega raztezamo notranjo stran stegna, dimlje in boke. Sprošča tudi stres, ki je, če se na,m pridruži pri seksu, v postelji lahko resnični morilec naslade. Pardon, ljubezni.

Stopimo zelo široko, prste na nogah imamo obrnjene na ven, z medenico zavzamemo sedeč položaj tako, da imamo v kolenih pravi kot, zgornji del teles je vzravnan - ja, ni šans, da se spravite v to obliko, če niste športnik. Pomaga pa, za dva, tudi v veselju do biti v primerni družbi po svetopisemsko..

Upogib nazaj, pregib v tečaju

Kdor se je lovil z jogo, to pozna. Ni povsem preprosto. Sedemo na kolena, naši boki pa so kot stavbno okovje, tečaji, ki nam omogočajo zapiranje. Bolje, upogib nazaj tako, da se skušamo obdržati v ugodnem položaju, ne da bi zvijali hrbet ali noge v stran. Pomagamo si tako, da se z eno roko opremo za hrbtom in tako preprečimo, da bi pretiravali, saj položaj ni naraven, vsaj za večino ljudi ne.

Preden se iz pregiba z gornjim delom telesa vrnemo v pokončen položaj, se za nekaj sekund nagnimo nazaj, morda celo pod pod kotom 45 stopinj in to ponovimo. Nežno, brez pretiravanja in siljenja v nelagodno počutje. Ta gib telesa mora biti subtilen - vendar s to vajo pridobimo veliko moči.Tudi za vesele noči.

Keglove vaje za veselje

Keglove vaje so razvili za zdravljenje urinske inkontinence, saj krepijo mišice medeničnega dna - to pa lahko pomeni pot do intenzivnejših orgazmov. Čeprav Keglove vaje poznajo predvsem ženske, pa pomagajo tudi moškim pri preprečevanju prezgodnje ejakulacije.

Študije pa kažejo, da polovica ljudi teh vaj ne dela pravilno. Dame, ki se tako zdravijo, lahko partnerju precej pomagajo in sploh ne zgolj pri dobrodelnosti.

Ne, ne bomo prevajali, čeprav bi po zakonu morali, a bi nas ljudje linčali. Zato citiramo, kar je zapisala Kecia Gaither, znana ameriška zdravnica, ki skrbi z žensko zdravje: »Ladies, if you put a finger in your vagina, you should feel a pulling up when you squeeze. Men, your penis will lift up.«

Deska ali plenk

Plenk, po naše, opora na komolcih, bolje, na lakteh. To je popoln način za krepitev najgloblje plasti mišic (transversus abdominis), skupaj z nadlaktmi, stegni in zadnjico. Te mišice nam pomagajo stabilizirati se, kar pomeni, da z vadbo uspemo zadevo prenesti tudi v nujno potrebno dotikanje partnerja, predvsem takrat in tam, kjer je to najbolj pomembno.

To vajo bi morali narediti vsaj enkrat na dan in graditi našo pripravljenost tako, da v tem položaju zdržimo do 60 sekund in več Vajo je mogoče narediti tudi na iztegnjenih rokah, sloneč na dlaneh.

Raztezanje, kot to počnejo mačke

Pomislite na to vajo iz joge kot na nekakšno obliko predigre. Z njo raztegnemo in sprostimo hrbtenico, pomaga pa tudi pri enakomernem ritmu dihanja in, če smo sposobni samozavedanja, izboljšamo osredotočenost na tisto, kar počnemo - rekli bi, da naš um ostane v trenutku, kjer smo.

Hrbet izbočimo in vsločimo v enakomernem ritmu tako da vsako zaokroževanje hrbtenice navzgor, ko naredimo grbo, pospremimo z nadzorovanim izdihom, vsako vsločanje hrbtenice navzdol, ko na njej oblika kot skodelica, pa naj bo poln vdih.

Vse naj poteka mirno, počasi in z nadzorom.

Dvig bokov in potisk medenice navzgor

Ne glede na to, kako se greste ljubezen in koliko premikanj namenjate temu početju, ne glede na to, ali ste raje na severu ali jugu, ta gib je ključen. Močni potiski so lahko izčrpavajoči, ko smo razpoloženi za telovadbo, a telesno nismo v vrhunski formi. Da ustvarimo potrebno vzdržljivost in prožnost, moramo vaditi, vaja je kar zahtevna. Potiski medenice tudi oblikujejo naše telo tako, da se brezplačno počutimo dobro - in če imamo srečo, smo tudi dobro videti.

Znojenje pred znojenjem

Pari, ki se skupaj rekreirajo, ostanejo skupaj, zato je taka vadba sijajna za skupna druženja. Čeprav so stvari v naravi preproste pa celo študije kažejo, da zahtevne telesne dejavnosti povzročajo vzburjenje.

Torej: tudi po treningu - trening. Skupno športanje zahteva prilagoditve, in če jih opravimo z veseljem, to okrepi medsebojno čustveno povezavo.