Na dopust s polno hladilno torbo

Letošnja draginja, o kateri poročajo številni turisti, ki dopustujejo na Hrvaškem, je marsikoga spodbudila k obuditvi navad izpred desetletij, ko je povprečen slovenski dopustnik večino hrane peljal s seboj. Svežo pa tudi pripravljeno po sistemu pogrej in pojej. V tednu ali dveh, ki ga preživimo nekje na hrvaški obali, si marsikdo ne more več privoščiti obiska tamkajšnjih restavracij. Morda enkrat ali dvakrat, ne pa vsak dan. Če imamo možnost kuhanja, lahko obroke pripravljamo sproti, lahko pa glavne jedi skuhamo doma in jih le še dodelamo in pripravimo priloge. Zato so mnogi začeli brskati p...