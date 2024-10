Mišice po petdesetem letu

S staranjem izgubljamo mišično maso, od 30. leta starosti je vsako desetletje izgubimo od tri do pet odstotkov, a lahko to izgubo upočasnimo in tudi obnovimo mišično moč, kar je pomembno za ohranjanje zdravja, gibljivosti, odpornosti in kakovosti življenja v poznejšem obdobju. To pa seveda dosežemo s telovadbo.

Močne mišice bodo ščitile kosti, posledično bo nižje tveganje razvoja osteoporoze in težav z gibljivostjo. Pomembne so tudi za stabilnost, preprečevanje poškodb, denimo padcev, tudi metabolizem. Več je torej razlogov za redno, vsakodnevno vadbo, tudi po 50. letu, a brez malo truda (in precej volje) ne bo šlo. Nismo rekli, da bo lahko, a prav tako ne, da je nemogoče. Takole svetujejo trenerji. Delajmo vaje z lastno težo, denimo sklece in počepe, ki bodo pomagale ohranjati in razviti čvrsti temelj, sčasoma pa lahko dodajamo nove.

Močne mišice jedra, ki jih dobimo tudi z vajo deska, so zelo pomembne. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Poleg lastne teže je dobro uporabiti še uteži, tudi malce težje (naj bodo tako težke, da po desetih ponovitvah čutimo utrujenost v mišicah), a pazimo na pravilno tehniko, poudarjajo trenerji; svetujejo, da z utežmi vadimo dva- ali trikrat na teden in še, da naredimo od 8 do 15 ponovitev ene vaje in dve ali tri serije. Vsak dan delajmo vaje za drugo mišično skupino, saj si tako telo laže opomore, poleg tega tako nižamo tveganje za poškodbe. Kombinirajmo vaje za moč s kardiovadbo, denimo plavanjem, ki je prijazno do sklepov, kolesarjenjem, tudi tekom, če slednjega nismo zmožni, se odpravimo na sprehod, naj bo hiter in vsaj del poti v klanec.

Hrana, spanec ...

Ne moremo mimo hrane: za mišice so potrebne beljakovine, povprečen odrasli naj bi jih zaužil 50 g na dan, pravijo strokovnjaki na nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si. Izberemo zdrave vire beljakovin, kot so perutnina, ribe, mlečni izdelki, stročnice, oreški.

Tudi spanec je pomemben, vsaj sedem ur na noč naj bi spali. Telesu moramo pač dati čas za počitek, okrevanje.

In če je treba, spremenimo miselnost, pogled na svet. Preverimo sami pri sebi, kako gledamo na to obdobje v življenju. Nekateri menijo, da je to čas, ko se vse upočasni, kar seveda nikakor ne drži. Petdeseta so super za preizkušanje novega, so izziv za morebiten začetek na določenih področjih in oblikovanje novih navad – na primer: začela bom vaditi. Nikoli nismo prestari za vadbo, tudi z utežmi. Če ne prej, je to čas za zavedanje, kako pomembno je zdravo in močno telo, ter vključitev vadbe za moč in za izgradnjo mišic v svoj vsakdan. In danes je pravi dan za začetek!