Mehurčkov se ne dotikamo

Labialni ali ustnični herpes povzroča virus, ki se imenuje herpes simplex. Človek je njegov zelo priljubljeni gostitelj, z njim naj bi bilo okuženih do 90 odstotkov ljudi, od 20 do 40 odstotkov pa naj bi imelo ponavljajoče se izbruhe labialnega herpesa.

Po prvi okužbi z njim ostane trajno prisoten v organizmu, njegov vnovični izbruh pa lahko povzročijo številni notranji in zunanji dejavniki, kot so vročinske bolezni, poškodba, zmanjšana odpornost, stres, menstruacija, nosečnost, ultravijolična svetloba, operacije, psihični in telesni napor.

Bolezen izzveni v od 5 do 10 dneh.

Prvi znaki so srbenje, pekoč občutek ali zbadajoča bolečina. Nato se pojavi značilen mehurček, ki po nekaj dneh poči in preide v krasto. Ta se posuši in odpade, za seboj ne pusti brazgotine. Labialni herpes se najpogosteje pojavi na ustnicah, na meji med kožo in sluznico, ter se lahko razširi na lica, nos in brado. Redkokdaj se znaki pokažejo na sluznici ustne votline, lahko samo na trdem nebu ali samo na dlesnih, včasih se najprej pojavi na vhodu v nosno votlino, na licih, uhljih ali trepalnicah. Bolezen izzveni v od petih do desetih dneh.

Na voljo so učinkoviti obliži. FOTO: Alexeyzel/Getty Images

Ne poljubljamo se

Pomembno je, da se mehurčkov ne dotikamo, saj se lahko herpes hitro prenese na druge dele obraza. V tem času se tudi ne poljubljamo in smo sploh previdni pri higieni in v skupnem gospodinjstvu.

Ob razmahu okužbe smo doslednejši pri higieni.

Prva pomoč pri labialnem herpesu je lahko zobna pasta, nekateri prisegajo na kamilični ali timijanov čaj, melisino tinkturo ali pa, preprosto, led. Lekarne ponujajo učinkovite obliže in mazila, gele in paste, ki pogosto vsebujejo cinkov oksid, silicijevo kislino ali propolis in preprečujejo širjenje okužbe ter pospešujejo celjenje. Obisk zdravnika ni potreben, z njim pa naj se vendarle posvetujejo kronični bolniki. Pomoč, ki bo morda vključevala sistemsko zdravljenje, naj poiščejo tudi tisti, ki se jim herpes razvije v bližini očesa, če se okužbe ponavljajo ali pa če se simptomi poslabšajo in se razvije bakterijska okužba.

Če nas doleti prehladno obolenje, poskrbimo za dovolj počitka, okrepitev odpornosti in dodatne higienske ukrepe. FOTO: Tero Vesalainen/Getty Images

Herpes je seveda najbolje preprečevati. Pri tem veljajo vse zakonitosti preventive z zdravim življenjskim slogom na čelu, ki vključuje uravnoteženo prehrano, gibanje ter izogibanje stresu in škodljivim razvadam. Izogibamo se sončnim žarkom oziroma se zaščitimo z ustrezno kremo, težave lahko povzroči tudi veter, saj nam ob njem lahko razpokajo ustnice. Če nas doleti prehladno obolenje, poskrbimo za dovolj počitka, okrepitev odpornosti in dodatne higienske ukrepe.