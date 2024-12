Preden se v fitnesu zapodite na različne naprave za jačanje mišic, ne pozabite na ogrevanje telesa. Enako seveda tudi, ko se odpravite v naravo, še zlasti če izvajate intenzivne vaje. Morda je nekaj minut ogrevanja telesa res eden od najbolj dolgočasnih delov telovadbe, a so njegove prednosti tako velike, da se mu ni dobro izogniti. Začnemo s hojo, nizkimi poskoki, rahlim tekom in počasnim kolesarjenjem. Z ogrevanjem boste dvignili telesno temperaturo in tako mišice pripravili za lažje opravljanje zahtevnejših vaj. Ko se namreč mišična temperatura poveča, kisik lažje prihaja do mišic, te pa ...