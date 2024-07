Ledeni čaj ni bolj zdrav

V poletni vročini je vnašanje dovolj tekočine v telo še bolj pomembno kot v hladnem delu leta. Žal pa prepogosto posegamo po napitkih, ki nam prej škodujejo kot koristijo.

Med izjemno škodljive sodijo energijske pijače. Nekateri menijo, da so lahko koristne kot spodbuda med rekreacijo, vendar pa dvigujejo krvni tlak in raven stresa, opozarja nutricionistka Kylie Ivanir. Ker so polne kofeina in drugih stimulansov, lahko prevelik odmerek povzroči glavobol in slabost. Vsebujejo tudi umetna sladila, ki slabo vplivajo na zdravje možganov in črevesja.

Sok je zdrav le, če ne vsebuje dodanih sladkorjev, a tudi takega je treba piti v zmernih količinah. FOTO: Stefanamer/Getty Images

Slab tudi sirup agave Pijače z agavinim sirupom naj bi bile bolj zdrave od tistih, ki vsebujejo med ali sladkor. Toda Ivanirjeva poudarja, da gre za visokofruktozni koruzni sirup, ki ga proizvajalci predstavljajo kot zdravo alternativo, čeprav to ni. Proizvodi z agavinim sirupom običajno vsebujejo od 80 do 90 odstotkov sladkorja.

Nadvse slaba izbira so tudi koktajli, ne glede na to, ali so brezalkoholni ali ne. Večina jih namreč vsebuje fruktozni sirup, ki je slab za jetra. Če je v koktajlu še alkohol, toliko slabše. Jetra, ki filtrirajo tekočine, ki prihajajo v telo, ob preobremenjenosti ne morejo filtrirati toksinov in tvoriti glukoze iz fruktoze, zato se ta začne pretvarjati v maščobo. Posledica je lahko porast trigliceridov, škodljivih lipidov v krvi, ki povzročajo zamaščenost jeter.

Škodljiva umetna sladila

Gazirane sladke pijače so izjemno priljubljene po vsem svetu kljub opozorilom, da so škodljive za zdravje. Povprečna steklenica sladke gazirane pijače vsebuje 60 gramov sladkorja. Sladkor bi sicer moral predstavljati zgolj 10 odstotkov vseh kalorij, ki jih vnesemo vase čez dan, opozarja nutricionistka Amy Gorin. Prav s sladkimi gaziranimi pijačami to količino, ne da bi sploh zares občutili, da uživamo sladkor, hitro močno presežemo.

Najboljša je voda. FOTO: Drawndream/Getty Images

Ledeni čaj vsebuje enako količino sladkorja kot gazirane pijače, zato ni prav nič bolj zdrava izbira od oranžad ali kol. »Obstaja povezava med pivci velikih količin ledenega čaja in ljudmi, ki razvijejo diabetes tipa 2,« opozarja nutricionist Jinan Banni. Enako velja za sadne sokove, ki jim dodajajo sladkor.

Pitje pijač z nadomestki sladkorja bi moralo biti bolj zdravo, vendar žal ni tako. Umetna sladila, kot je aspartam, so slaba za črevesno floro. »Škodijo splošnemu zdravju, saj igra črevo pomembno vlogo pri številnih telesnih funkcijah, med drugim vpliva na imunski sistem, hormone, vključno s proizvajanjem serotonina, in vpijanje hranilnih snovi,« poudarja Kylie Ivanir.