Lastnosti, ki jih imajo le zreli

Vsaka ženska si želi zrelega moškega, in ko ga najde, ga ne izpusti več, saj ima lastnosti, zaradi katerih je preprosto enkraten. Kaj je torej najbolj zaželeno?

Neustrašnost

Zrel moški se ne boji neuspeha, ampak se vedno drzno poda na svojo pot, tudi če je edini, ki verjame vase. A tudi to mu je dovolj.

Ne ugaja

Nobene potrebe ni, da bi se prikupili vsem in da bi vsem ugajali. Zrel moški se zaveda, kdo je, in si ne želi ugajati za vsako ceno. Zastavil si je cilje, ki jih mora uresničiti, tudi če niso vsem všeč.

Nepopolnost

Zrel moški se zaveda, da nihče ni popoln, zato ne iščejo popolne partnerice. Ne živijo v sanjskem svetu, ampak partnerico sprejmejo, takšno, kakršna je. Z vsemi napakicami in vrlinami vred.

Kompromisi

Moški se zaveda, da odnos temelji na prilagajanju in sklepanju kompromisov, in s tem nima težav. Želje ali potrebe partnerja so del njegovega vsakdanjika, o njih razmišlja in jih poskuša sprejeti.

Ne zameri

Le zares zrel moški se zaveda, kako škodljive so zamere in kako neprijetno je živeti z njimi, zato nesoglasja raje razčistijo, sprejme opravičilo in pozabi na dogodek. Z njim se ne ukvarja več in ne opominja več nanj.

Samozavest

Zrel moški si ne dovoli, da bi ga poniževali, saj se spoštuje in ima jasno zastavljene meje, ki jih drugi ne smejo prestopati. Ne uporablja povišanega glasu ali sile, prepiranje mu ni ljubo. Z energijo raje pokaže samozavest.

Obvladuje ego

Ego je večna težava, ki kvari odnose, če ni obvladan. Zrel moški je že prebolel mladostne muhe in je dovolj samozavesten, da mu ego ne nagaja več. Pri sprejemanju odločitev razmisli tudi o tem, kako bo to vplivalo na druge.